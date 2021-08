Ist Caitlyn Jenner bald bei „Promi Big Brother“?

03.08.2021 09:59 Uhr

Caitlyn Jenner könnte bald wieder im Reality-TV zu sehen sein. Die 71-Jährige Stiefmutter von Reality-Sternchen Kim Kardashian könnte bald wieder im TV zu sehen sein!

Und das in der australischen Promiversion von „Big Brother“! So wurde sie laut „Daily Mail“ dabei erwischt, wie sie in den frühen Morgenstunden ein Fünf-Sterne-Hotel in Sydney verließ.

Das sagt ein angeblicher Augenzeuge

Laut eines Insiders sei sie in ein neues Kandidaten-Hotel verfrachtet worden: „Sie haben sie ganz früh ausgecheckt, um die Fotografen und andere Gäste zu umgehen.“ Demnach sei sie schon um 5:30 Uhr gegangen und ihren Fahrer hätten vor allem die Sicherheitsvorkehrungen beeinträchtigt:

„Er musste beim Rückwärtsfahren seinen Kopf aus dem Fenster halten, weil die Scheiben mit Folie abgeklebt waren“, so die Quelle weiter. Erst vor wenigen Monaten wurde diskutiert, ob Jenner in der Neuauflage von „Sex and The City“ mitspielen könnte.

Ist Caitlyn Jenner im „Sex and The City“-Reboot?

Wie die Zeitung „Sunday Mirror“ berichtete, stand Reality-Star Caitlyn Jenner ganz oben auf der Casting-Wunschliste der Produzenten. Die 71-Jährige würde wie die Faust aufs Auge zur Serie passen.

„Caitlyn ist seit 50 Jahren ein fester Bestandteil der Medien. Sie ist wirklich perfekt für einen Auftritt. Sie wollen neue Gesichter für die Serie, aber sie wollen Menschen, die die Zuschauer tatsächlich kennen und mögen“, offenbarte ein Insider. (Bang)