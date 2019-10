Ist das die ekligste Frisur aller Zeiten?

Mit dieser Frisur hat man in der Bahn sicher immer alle Plätze neben sich frei: Der Vogelspinnen-Afro.

Der amerikanische Friseur Rob Ferrel (34) gilt als einer der besten Hairdresser der Welt. Schon internationale Superstars wie Lionel Messi (32) legten sich bei ihm unter die Schere. Der 34-Jährige konnte auch schon Hollywood-Luft schnuppern. Er schnitt die Haare am Set von „The Fast and the Furious“.

Mit seiner neuesten Kreation bei der „Beauty and Health“-Messe in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota präsentierte er allerdings einen Look, den nur die wenigsten Menschen auf dem Kopf tragen wollen (und können): Den Vogelspinnen-Afro.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rob The Original (@robtheoriginal) am Okt 5, 2019 um 10:35 PDT

Der Vogelspinnen-Afro

Rein handwerklich handelt es sich bei dem Schnitt sicherlich um ein Meisterwerk. Mit viel Präzision schnippelte der kreative Rob das Tier in gigantischer Größe auf einem Afro heraus.

Ganz zweifelsohne kann man den Look aber auch als die ekligste Frisur aller Zeiten bezeichnen. Denn gerade für Menschen, die Ekel vor den haarigen Achtbeinern empfinden, liefert der Spinnen-Afro das Material für ihre schlimmsten Albträume. Allein der Gedanke, das man morgens neben dieser Gestalt aufwacht!

Quelle: instagram.com



Date-Killer

Wir fragen uns auch, wie lange der junge Mann, der die eigenwillige Frisur trägt, plant diese beizubehalten. Sicherlich werden seine Freunde und auch Passanten ihn mit unendlich viel Aufmerksamkeit überschütten oder darauf hinweisen: „Sie haben da was!“ Und beim weiblichen Geschlecht dürfte der Look ihm aber bei der einen oder anderen Eroberung einen Strich durch die Rechnung machen.