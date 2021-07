Ist das die neue Liebe von Bella Hadid?

Bella Hadid schwebt offenbar auf Wolke Sieben. (eee/spot)

08.07.2021 20:46 Uhr

Bella Hadid heizt mit einem romantischen Kussfoto auf Instagram die Gerüchteküche an. Ist das Topmodel wieder vergeben?

Topmodel Bella Hadid (24) scheint sich die Zeit bei den Filmfestspielen in Cannes nicht nur mit glamourösen Auftritten auf dem roten Teppich zu vertreiben. Zu einer mehrteiligen Fotoreihe auf Instagram, die Hadid zunächst freizügig in einem rosa karierten Zweiteiler aus Rock und Bluse zeigt, teilte sie außerdem abschließend einen ganz besonderen Schnappschuss: Dieser zeigt sie bei einer innigen Umarmung mit einem Mann. Die beiden schlingen die Arme umeinander und drücken sich gegenseitig einen Kuss auf. Dabei strahlt die 24-Jährige über das ganze Gesicht.

„Zeit meines Lebens. Gesund, bei der Arbeit und geliebt“, schreibt Hadid zu den Bildern und versieht ihren Kommentar mit einem Herz, einer Flamme und einer roten Rose. Bleibt nur noch die Frage, wer der Mann ist, mit dem Bella Hadid gerade in Südfrankreich herumturtelt? Mehreren US-Medienberichten zufolge soll es sich dabei um den Art-Director Marc Kalman handeln, mit dem Hadid bereits im Juni gemeinsam mit Freunden in New York gesichtet wurde. Das hat das Model bis jetzt allerdings nicht bestätigt.

Zuletzt war Bella Hadid mit Musiker The Weeknd (31) liiert. Die beiden führten vier Jahre lang eine turbulente On-Off-Beziehung. 2019 gaben sie ihre Trennung bekannt.