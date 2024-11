Preiskampf Ist denn schon Black Friday? Hier gibt es bereits Angebote

SpotOn News | 21.11.2024, 10:45 Uhr

Ende November purzeln für viele Produkte die Preise rund um den Black Friday. Wo es schon eine Woche vorher kräftige Rabatte abzugreifen gibt.

Die Shopping-Saison geht mit dem Black Friday in die heiße Phase. Obwohl dieser offiziell erst nächste Woche ist, haben einige Anbieter die Rabattschlacht bereits eröffnet. Bei vielen Händlern und Herstellern laufen bereits die so genannten "Black Weeks", die in der Regel bis zum Cyber Monday am 2. Dezember dauern. Wo Schnäppchenjäger in den nächsten Tagen und Wochen die Augen offen halten sollten.

Amazon: Black Friday Woche bietet Rabatte auf zahlreiche Produkte

Bei Amazon dauert die Black Friday Woche vom 21. November bis 2. Dezember. Bis zu 40 Prozent Rabatt auf zehntausende Artikel aus Kategorien wie Technik, Haushaltswaren und Mode können Schnäppchenjäger ergattern. Zu den Highlights gehören reduzierte Markenprodukte von adidas, KitchenAid, LEGO und SONY sowie Angebote für Amazon-Geräte wie Echo und Kindle.

Prime-Kunden können zusätzlich profitieren: Neben kostenlosem Premiumversand gibt es vergünstigte Streaming-Abos, etwa für Paramount+ und MGM+. Produkte von kleinen und mittelständischen Unternehmen sind ebenfalls Teil der Aktion. Die Angebote sind unter Amazon.de/blackfriday abrufbar und umfassen flexible Lieferoptionen, darunter Same-Day-Lieferung in ausgewählten Städten.

Samsung: Attraktive Bundle-Deals während der Black Weeks

Samsung lockt während der Black Weeks mit exklusiven Bundle-Angeboten, die den Einkauf besonders lohnenswert machen. Zu vielen bereits reduzierten Produkten gibt es ein zweites Produkt gratis oder stark reduziert dazu. Auch im Bereich Smartphones gibt es zahlreiche Angebote, die von soliden Alltagsgeräten bis hin zu Top-Modellen wie dem faltbaren Galaxy Fold6 und Galaxy Flip6 reichen. Beide Geräte sind im Rahmen der Aktion im Preis reduziert.

Einige Deals, insbesondere die Bundle-Kombinationen, sind nur bis zum 28. November 2024 um 14:59 Uhr verfügbar, während die übrigen Angebote bis zum 02. Dezember um 23:59 Uhr gelten. Interessierte finden weitere Details und die vollständigen Teilnahmebedingungen im Samsung Online Shop und der Samsung Shop App.

Media Markt: Seltene Rabatte auf Apple-Produkte

Bei Media Markt laufen bereits seit dem 12. November mehrere Rabattangebote unter dem Label Black Weeks. Sie dauern noch bis zum 28. November, während am eigentlichen Black Friday eine Vielzahl weiterer Angebote zu erwarten sind. Parallel dazu hat Media Markt bis zum 1. Dezember mehrere Apple-Produkte vergünstigt im Angebot, was eine Seltenheit darstellt. So ist beispielsweise ein iPhone 14 mit 128 GB Speicher für 633 Euro zu bekommen, während es aktuell im offiziellen Apple Store 729 Euro kostet. Die Angebote gelten sowohl in den Filialen als auch im Online-Shop von Media Markt.

Google: Erster Preisrutsch bei den aktuellen Smartphones

Im Online-Shop von Google sind ebenfalls schon jetzt viele Produkte mit "Black Friday" gekennzeichnet. So kostet beispielsweise das Pixel 9 aktuell 849 statt 919 Euro oder das Pixel 8a schlanke 429 statt der bislang üblichen 559 Euro. Die Aktion dauert bis zum 2. Dezember und betrifft viele, aber nicht alle Geräte von Google. Besonders die aktuellen Smartphones erfahren aber einen Preisrutsch – Interessierte stöbern am besten direkt im Store.

Notebooksbilliger.de und Vodafone: Langfristige Vorteile

Notebooksbilliger.de und Vodafone starteten ihre Rabattaktionen bereits Anfang November und führen diese bis Anfang Dezember fort. Vodafone bietet bis 4. Dezember insbesondere für Mobilfunktarife langfristige Vorteile: Unlimitiertes Datenvolumen und Willkommensrabatte senken die Kosten deutlich, auch für Selbstständige und kleine Unternehmen. Notebooksbilliger.de hingegen hat bis zum 3. Dezember täglich wechselnde "Black Deals" und wirbt mit Rabatten von bis zu 70 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung der Hersteller.