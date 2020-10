13.10.2020 08:17 Uhr

Ist die Hochzeit von Jonah Hill geplatzt?

US-Schauspieler Jonah Hill und seine Freundin Gianna Santos haben sich angeblich getrennt. Vor einem Jahr feierte das Paar seine Verlobung.

Jonah Hill (36, „The Wolf of Wall Street“) und Gianna Santos (31) sollen sich angeblich ein Jahr nach ihrer Verlobung getrennt haben. Das berichtet das „People“-Magazin. Unter Berufung auf einen Insider schreibt das US-Blatt, die Trennung sei freundschaftlich verlaufen.

Der Oscar-nominierte Schauspieler und Santos, die in der Beauty-Branche arbeitet, hatten sich im Herbst 2019 verlobt. Erste Gerüchte über eine Beziehung waren im August 2018 aufgekommen, als sie gemeinsam in New York gesichtet worden waren. Viel mehr ist über die Beziehung der beiden nicht bekannt. Hill hält sein Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus.

