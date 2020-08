01.08.2020 12:45 Uhr

Ist die Zukunft der Ärzteserie „Grey’s Anatomy“ gesichert?

Endet die Ärzteserie "Grey's Anatomy" nicht nach Staffel 17? Drei Hauptdarsteller haben ihre Verträge angeblich um mehrere Jahre verlängert.

Bisher ist für die beliebte amerikanische Ärzteserie „Grey’s Anatomy“ nur die kommende 17. Staffel offiziell bestätigt. Doch offenbar planen die Verantwortlichen noch mehr Folgen. Wie das US-Branchenblatt „Deadline“ erfahren haben will, sollen drei Hauptdarsteller, deren Verträge am Ende der bereits abgedrehten 16. Staffel ausgelaufen sind, sich auf neue Deals für drei weitere Jahre geeinigt haben. Das soll darauf hindeuten, dass der US-Sender ABC und das Produktionsteam der ABC Studios die Dramaserie über die 17. Staffel hinaus fortsetzen wollen.

Ellen Pompeo hat es in der Hand

Laut „Deadline“ haben die Schauspieler Kim Raver (51), Camilla Luddington (36) und Kevin McKidd (46) neue Verträge bekommen. McKidd ist seit Staffel fünf als Dr. Owen Hunt zu sehen. Kim Raver alias Dr. Teddy Altman gehörte von Staffel sechs bis acht zum Cast, legte dann eine Pause ein und kehrte vereinzelt in Staffel 14 zurück, ehe sie seit Staffel 15 wieder zum Hauptcast zählt. Die Figuren Teddy Altman und Owen Hunt haben ein Kind zusammen. Camilla Luddington spielt seit Staffel neun Dr. Jo Wilson, die in Staffel 16 von Ehemann Dr. Alex Karev verlassen wird, da Schauspieler Justin Chambers (50) überraschend aus der Serie ausstieg.

Ob diese neuen Dreijahresverträge tatsächlich bedeuten, dass „Grey’s Anatomy“ auch eine 18. und 19. Staffel bekommt, ist allerdings noch nicht sicher. Der Vertrag von Star Ellen Pompeo (50), die seit der ersten Folge Dr. Meredith Grey spielt, läuft voraussichtlich Ende der 17. Staffel aus. Sollte Pompeo diesen nicht verlängern, dürfte aller Voraussicht nach auch „Grey’s Anatomy“ enden. Erst im Januar dieses Jahres sagte ABC-Präsidentin Karey Burke bei der Pressetour der Television Critics Association: „‚Greys Anatomy‘ wird es so lange geben, wie Ellen [Pompeo, Anmerk. d. Red.]] daran interessiert ist, Meredith Grey zu spielen.“

Zwei neue Hauptdarsteller für Staffel 17

Für Staffel 17 sind jüngst zwei Schauspieler in den Hauptcast befördert worden. Richard Flood (38) war in mehreren Folgen der 16. Staffel bereits als Dr. Cormac Hayes zu sehen, der neue Leiter der Kinderchirurgie. Seine Rolle wird ebenso ausgebaut wie die von Anthony Hill. Er spielte in einer Folge der 16. Staffel Dr. Winston Ndugu. Er traf in der Episode auf einer Konferenz Dr. Maggie Pierce (Kelly McCreary, 38). Die beiden kennen sich von früher.

Die 16. Staffel „Grey’s Anatomy“ fiel aufgrund der Corona-Krise kürzer als geplant aus. Die 21. Folge wurde in den USA als Finale ausgestrahlt, obwohl weitere Episoden geplant waren. Die Dreharbeiten zur 17. Staffel sollen demnächst beginnen. Bekannt ist, dass sich die Ärzteserie in den neuen Folgen mit der Corona-Pandemie beschäftigen wird.

