Auch Ivanka Trump wieder auf der Bühne Im Triumph vereint: Trump-Clan jubelt gemeinsam in Florida Am frühen Mittwochmorgen hat die Familie Trump den Wahlsieg ihres Oberhauptes Donald Trump in Florida gefeiert: Bei seiner Rede wurde der künftige US-Präsident von zahlreichen Mitgliedern seiner Familie flankiert – inklusive Ivanka Trump.