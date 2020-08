Ist Emma Watson hier übers Ziel hinausgeschossen?

01.08.2020 20:49 Uhr

Alexis Neiers fühlt sich von Emma Watson in "The Bling Ring" falsch dargestellt. Sie wirft der britischen Schauspielerin mangelndes Mitgefühl vor.

Schauspielerin Emma Watson (30) gilt eigentlich als eine sehr rücksichtsvolle, engagierte Person. Die junge Britin tritt stets höflich auf und engagierte sich seit Jahren für mehr Gleichberechtigung und Frauenrechte.

Im Rahmen ihrer Wohltätigkeitsarbeit wurde ihr allerdings immer wieder vorgeworfen als sehr reiche, weiße Frau nicht verstehen zu können, mit welchen Problemen sich Frauen in der „echten“ Welt herumschlagen müssen. Konkret wurde ihr „weißer Feminismus“ unterstellt.

Aus einer ähnlichen Richtung kommt der Vorwurf von Alexis Neiers (29). Die Story der jungen Frau wurde 2013 von Sofia Coppola mit „The Bling Ring“ verfilmt. Der Kinohit erzählt die wahre Geschichte von fünf wohlhabenden Jugendlichen, die von Oktober 2008 bis August 2009 in die Villen von diversen Hollywood-Prominenten einbrachen. Zu den Opfern gehörten unter anderem Paris Hilton (39), Orlando Bloom (43), Lindsay Lohan (34) und Rachel Bilson (38). Die Rolle der Nicki, gespielt von Emma Watson, war von Alexis Neiers inspiriert.

Im Instagram-Live-Chat mit Comedian Ziwe Fumudow erklärte Neiers nun, warum sie sich falsch dargestellt fühlt. Sie sagte: „Ich habe ein Problem mit den Kommentaren, die sie über mich und die Rolle gemacht hat. Und das, obwohl ich meine Strafe bereits bekommen habe. Zu dem Zeitpunkt war auch schon bekannt, dass ich damals heroinabhängig war. Während der Dreharbeiten befand ich mich im Entzug.“

i asked alexis neiers if robbing a list celebrities like audrina patridge is a form of wealth distribution pic.twitter.com/OxPWLQ6X2u

— ziwe (@ziwe) July 31, 2020