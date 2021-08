Ist Eric Sindermann wirklich so dumm, wie ihn die anderen einschätzen?

Ist Eric Sindermann wirklich so dumm, wie ihn die anderen einschätzen?

20.08.2021 16:30 Uhr

Tränen fließen in Show 15 von Promi Big Brother nicht nur bei Bauer Uwe Abel, sondern auch bei Modedesigner Eric Sindermann. Der Grund ist eine vernichtende Einschätzung seiner Mitbewohner.

Was war das Problem? Halten die Bewohner im Luxusbereich „Big Planet“ bei „Promi Big Brother“ ihn tatsächlich für dumm? Es scheint so….

In einem Ranking von 1 bis 8 sollen diese Ina, Eric, Daniela, Melanie, Marie, Payton, Danny und Uwe nach Intelligenz einordnen. Was sie nicht wissen: Die Bewohner der Raumstation können ihren Entscheidungsprozess allerdings auf dem Bildschirm verfolgen. Die mit privaten Problemen schwer beladene Melanie Müller soll auf den ersten Platz. Auf den hinteren Plätzen liegen Uwe und Eric – und das wurmt den einstigen Handballer und Modedesigner („Designermode muss nicht immer teuer sein!“) natürlich mächtig.

Payton tröstet Eric Sindermann

Unter Tränen bricht es aus dem Bewohner mit dem lächerlichen Plastik-Krönchen aus dem Wühltisch – die er übrigens als Utensil mit in den Container nahm – heraus:

“Ich bin so dumm.

Verdammte scheiße.

Das nervt mich.”

Influencerchen Payton Ramolla versucht, den 33-jährigen, der mit angeblich 500 Frauen verkehrt haben will, zu trösten: „Nimm dir das nicht so zu Herzen!“ Als würde das dem am Boden zerstörten Ultra-Sensibelchen helfen …

Danny findet deutliche Worte

Schonungslos ehrlich analysiert dagegen Soap-Darsteller Danny Liedtke, wie die Platzierung bei Promi Big Brother seiner Meinung nach zustande kam. Und dafür findet er klare Worte! “Ich kann nicht erwarten, wenn ich die ganze Zeit mit einer Krone rumlaufe und mich da oben wie der größte Playboy verhalte, dass die Leute mich dann intelligent einschätzen“, folgert er. Um den Ex-Handballer zu trösten, relativiert er das Ranking jedoch: “Aber du darfst nicht denken, dass die denken du bist dumm!” Naja, da sind wir nicht ganz sicher…

Ist Eric Sindermann ein kluges Kerlchen? Absolut! Der verarscht nur alle. Nein, er hat offensichtlich einen sehr begrenzten Horizont. Ganz so dumm wirkt er auf mich nicht. Abstimmen Absolut! Der verarscht nur alle. 16.67%, 1 vote Nein, er hat offensichtlich einen sehr begrenzten Horizont. 66.67%, 4 votes Ganz so dumm wirkt er auf mich nicht. 16.67%, 1 vote View questions

Auch das passiert in der Show am Freitag

Außerdem in der Show 15, heute ab 20.15 Uhr auf SAT.1: Bauer Uwe Abel bricht an Tag 14 sein Schweigen und gewährt Sunnyboy Danny Liedtke einen ehrlichen Blick hinter seine Fassade.

Nach der Aussprache mit Spielerfrau Ina Aogo folgt ein tränenreicher Seelenstriptease des sonst so verschlossenen Bauern, mit dem er die Bewohnern der Raumstation einen Einblick in sein Innerstes gewährt.

Aktuelle Bewohner Raumstation

Payton Ramolla (21), Influencer-Küken

Uwe Abel (51), Bauer mit Herz

Daniela Büchner (43), Reality-Star

Ina Aogo (32), Königin der Spielerfrauen

Eric Sindermann (33), Modedesigner und Ex-Handballer

Marie Lang (34), Kickbox-Weltmeisterin

Gitta Saxx (56), Jahrhundert-Playmate

Papis Loveday (44), Topmodel und Mode-Unternehmer

Aktuelle Bewohner Big Planet

Danny Liedtke (31), Soap-Darsteller

Melanie Müller (33), Ballermann-Queen

Paco Steinbeck (46), Superhändler

Jörg Draeger (75), TV-Ikone und Gameshow-Legende