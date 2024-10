Mit mysteriöser Instagram-Story Ist Gisele Bündchen schwanger? So reagiert Ex-Mann Tom Brady

Gisele Bündchen und Tom Brady waren 13 Jahre lang ein Ehepaar und haben zwei gemeinsame Kinder. (the/spot)

SpotOn News | 29.10.2024, 11:29 Uhr

Gisele Bündchen erwartet mit ihrem neuen Partner angeblich ihr drittes Kind. Wie reagiert ihr Ex-Mann Tom Brady auf die überraschenden Baby-News?

Mit der Nachricht, dass Gisele Bündchen (44) zum dritten Mal schwanger sein soll, überrascht das brasilianische Topmodel derzeit in den Schlagzeilen. Vater des Kindes soll ihr Freund Joaquim Valente (37) sein, mit dem sie seit Sommer 2023 angeblich ein Paar ist. Während sich Bündchen selbst noch nicht zum Gerücht geäußert hat, hat ihr Ex-Mann Tom Brady (47) kurz nach Bekanntwerden der News eine mysteriöse Instagram-Story gepostet, die viele als Reaktion auf die Schwangerschaft seiner Ex-Frau deuten.

Am Montag (28. Oktober) postete Brady in seiner Story die Aufnahme eines Sonnenuntergangs und untermalte diese mit dem Lied "Landslide" von der Band The Chicks, einer Cover-Version des gleichnamigen Fleetwood-Mac-Klassikers. In dem Song, der von Stevie Nicks (76) geschrieben wurde, geht es darum, sich verloren zu fühlen, aber wieder auf den richtigen Weg zu finden.

Das Ganze kommentierte Bündchens Ex-Mann und Vater ihrer zwei Kinder mit drei Herz-Emojis sowie der Songzeile "Oh mirror in the sky, what is love?" Übersetzt bedeutet das: "Oh Spiegel im Himmel, was ist Liebe?" Weitere Erklärungen von seiner Seite aus gab es dazu nicht.

Wie das "People"-Magazin ausführt, hatte das Lied für Fleetwood-Mac-Sängerin Stevie Nicks eine besondere Bedeutung: Es geht um Frustration und Erkenntnisse in der Liebe und die Angst vor großer Veränderung im Leben und dem Allein-sein.

Gisele Bündchen und Tom Brady waren 13 Jahre verheiratet

Gisele Bündchen und der American-Football-Star Tom Brady hatten 2009 geheiratet. Im Oktober 2022 gaben sie nach rund 13 Jahren Ehe ihre Scheidung öffentlich bekannt. Die beiden haben gemeinsam Sohn Benjamin (14) und Tochter Vivian (11). Brady ist zudem Vater seines Sohnes Jack (17) aus einer vorangegangenen Beziehung mit Schauspielerin und Model Bridget Moynahan (53).

Mit ihrem neuen Partner Joaquim Valente, einem aus Brasilien stammenden Jiu-Jitsu-Trainer, soll Gisele Bündchen seit Sommer letzten Jahres liiert sein. "Gisele und Joaquim freuen sich auf dieses neue Kapitel in ihrem Leben und darauf, ein friedliches und liebevolles Umfeld für die gesamte Familie zu schaffen", soll eine dem Model nahestehende Quelle dem "People"-Magazin bestätigt haben. Bündchen und Valente haben sich bisher nicht zu möglichem Nachwuchs oder den Berichten geäußert.

