Ist It-Girl-Matriarchin Kris Jenner etwa verlobt?

Mittwoch, 8. August 2018 12:48 Uhr

Kris Jenner hat die Gerüchte über eine Verlobung zwischen Corey Gamble und ihr weiter angeheizt. Die 62-jährige hat Spekulationen entfacht, dass sie und ihr Partner ihre Beziehung auf ein neues Level gebracht hätten. Wochen zuvor wurde Jenner mit einem riesigen, diamantenen Klunker am Finger gesehen, doch die Frage, ob sie nun verlobt sei, ließ sie unkommentiert.

Am Dienstag (07. August) spielte das Oberhaut des Kardashian-Clans ‚Spill Your Guts or Fill Your Guts‘ mit James Corden in seiner ‚Late Late Show‘. Der Reality-Star aß dabei lieber tote Grillen, als die Frage zu beantworten, ob sie verlobt sei oder nicht. Sie sagte: „Nein! Das werde ich nicht beantworten!“ Während die sechsfache Mutter damit kämpfte, die Insekten zu essen, lachte der Moderator James Corden laut und rief, dass der Ring an ihrem Finger die Frage bereits beantworten würde. Das Starlet erwiderte: „Das ist NICHT der Ring!“

Sie weigerte sich mehr dazu zu sagen. Die Vollblutmutter trank sogar lieber einen Smoothie aus Sardinen, als die Frage zu beantworten, welche ihrer fünf Töchter sie am ehesten aus der Reality-Show schmeißen würde. Sie schmunzelte: „Ich werde mich nicht gegen eins meiner Mädchen wenden. Sie sind alle meine Babys. Glaube mir, sie hätten das nicht verstanden. Ich hätte nicht nach Hause gehen können, ich hätte die Stadt verlassen müssen.“

Kanye West sagt immer ab

Doch auch der 39-jährige Moderator musste sich Fragen unterziehen. Er war sogar glücklich, die Frage beantworten zu dürfen, warum ihr Schwiegersohn Kanye West noch nie bei seiner Show in der Show ‚Carpool Karaoke‘ mitmachen durfte. Corden verriet: „Das ist einfach. Wir haben es versucht. Er hat abgesagt, ZWEIMAL! Vielleicht sogar dreimal! Einmal hat er so kurzfristig abgesagt, da stand ich quasi schon vor seiner Haustür. Er schickte zwar Geschenke und alle sagten ‚WOW! Das ist alles so teuer!‘ Doch letztendlich hat es mein Team 38.000 Euro gekostet. Nicht cool!“