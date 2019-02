Ist Justin Bieber jetzt in psychischer Behandlung?

Dienstag, 12. Februar 2019 22:13 Uhr

Justin Bieber durchläuft derzeit offenbar eine schwierige Phase, doch jetzt hat sich der Sänger offenbar auch wirklich Hilfe gesucht.

„Justin scheint niedergeschlagen und müde zu sein. Er hat ein bisschen zu kämpfen gehabt“, erklärte jetzt eine Quelle aus dem Umfeld Biebers. Die Schwierigkeiten des 24-Jährigen sollen aber nichts mit der Ehe zwischen ihm und seiner Liebsten Hailey Baldwin zu tun haben.

„Es hat nichts mit Hailey zu tun – er ist sehr glücklich darüber, mit ihr verheiratet zu sein. Es ist nur etwas anderes, mit dem er mental kämpft.“ Der angebliche Insider fuhr fort: „Er bekommt aber eine gute Hilfe und wird auch behandelt. Er ist auch zuversichtlich, dass es ihm bald besser gehen wird“.

Eine zweite Quelle bestätigte die psychischen Probleme des Pop-Sängers und dass er Beratung in Anspruch genommen habe. Ein anderer Insider verriet dem „People“-Magazin, dass Bieber in letzter Zeit vermehrt „sehr emotional“ sei und mit „seinem Ruhm zu kämpfen“ habe. „Er hat als süßer, kanadischer Teenager angefangen. Er war ein tolles Kind, super süß und sehr höflich und nett zu allen. Diese große Menge an Berühmtheit und Erfolg hat ihn völlig verändert“. Gut, das ist ja nun wirklich nichts neues. „Er hat Zugang zu allem und jedem und ist auch nur von Leuten umgeben, die einfach ständig nur „Ja“ sagen“.

Quelle: instagram.com

Probleme mit öffentlicher Aufmerksamkeit

Der Musiker sei „emotional“ und habe jede Menge Probleme „in der Öffentlichkeit zu stehen“, heißt es da. „Jede seiner Bewegungen wird von Fans verfolgt er hat ständig Kameras im Gesicht. Das alles regt ihn sehr auf und er hat das Gefühl, dass jeder ein Stück von ihm abbekommen will“.

Die Quelle erklärte auch, dass Bieber in seiner Jugend bereits durch seine Eltern Jeremy Bieber und Pattie Mallette großen Druck zu spüren bekam. „Seine Eltern wollten das alles wahrscheinlich noch mehr als er. Er und sein Vater haben eine komplizierte Beziehung. Er macht Justin sehr viel Druck und erwartet viel von ihm. Er