08.09.2020 18:40 Uhr

Ist Katie Holmes frisch verliebt?

Katie Holmes hat offenbar eine neue Liebe: Fotos zeigen die Schauspielerin, wie sie in einem Restaurant auf dem Schoß ihres Neuen sitzt und nur noch Augen für ihn hat.

Jetzt gibt es eigentlich keine Ausreden mehr: Schauspielerin Katie Holmes (41, „Dawson’s Creek“) scheint frisch verliebt zu sein. Fotos der „Daily Mail“ bestätigen zumindest die Gerüchte, die sich seit einigen Tagen um sie und den 33-jährigen Koch und Restaurantinhaber Emilio Vitolo Jr. ranken. Auf den Bildern vom Sonntag sitzt die 41-Jährige sichtlich verliebt in einem Restaurant im New Yorker Stadtteil Manhattan auf dem Schoß ihres Liebsten und kann weder Lippen noch Augen von ihm lassen.

Und wer ist der Neue? Emilio ist der Sohn des Italieners Emilio Vitolo, der das Restaurant „Emilio’s Ballato“ in den Neunzigern in SoHo eröffnet hat. Ein Etablissement, in dem Stars Justin Bieber (26), Rihanna (32) oder Bradley Cooper (45) regelmäßig dinieren. Auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama (59) hat man dort schon essen sehen. Der Küchenchef ist unter Promis generell ein gern gesehener Gast, wie es scheint: Sophie Turner (24) und Joe Jonas (31) zählen zu seinen engsten Freunden, wie man auf seinem Instagram-Account sehen kann. Auch selbst stand er schon einige Male in kleineren Rollen vor der Kamera, etwa für „Inside Amy Schumer“.

Quelle: instagram.com

Das öffentliche Turteln ist für Katie Holmes ein eher ungewöhnliches Gebaren: Die Schauspielerin ist bekannt dafür, ihre Beziehungen so privat wie möglich zu halten. Von 2006 bis 2012 war sie mit Hollywood-Star Tom Cruise (58) verheiratet, danach folgte eine Liaison mit Schauspieler Jamie Foxx (52), die seit letztem Jahr vorbei sein soll.

(mia/spot)