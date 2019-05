Ist Lindsay Lohan schwanger?

Sonntag, 5. Mai 2019 22:10 Uhr

Das in die Jahre gekommene US-It-Girl Lindsay Lohan hat jetzt wilde Spekulationen ausgelöst, dass sie womöglich schwanger sein könnte.

Die Schauspielerin hat auf der Instagram-Seite von Amy Schumer eine mysteriöse Nachricht hinterlassen. Die Gerüchteküche lief am Samstagabend im Turbo-Tempo heiß, als der Comedy-Star ein hoch-, hoch-, hoch-schwangeres Foto von sich teilte. Mit kugelrundem, entblößtem Bauch und erschöpftem Gesichtsausdruck drückte die Schauspielerin die Ungeduld über ihren Zustand aus (wir berichteten)

„Oh ja, fühlt es sich für alle so an, als wäre ich schon lange schwanger? Es ist schon ärgerlich, dass ich immer noch schwanger bin. Stell euch vor, wie sich meine Mutter gefühlt haben muss“, schrieb sie. Das Posting löste eine Menge Kommentare los und eine Mischung Belustigung und Ermutigung ihrer Fans – aber als Lindsay Lohan sich plötzlich einmischte, entwickelte sich die Meinungen in eine völlig andere Richtung.

Seltsamer Kommentar auf Instagram

„Ich kann es dir nachempfinden“, tippte Lindsay in den Kommentarabschnitt des Beitrags ein – neben einem Emoji eines Mädchens mit Zöpfen.

Die Follower reagierten sofort und fragten sich, ob sich bei der 32-Jährigen etwa auch ein Baby ankündigt. „Wieso kannst du ihr das nachfühlen?“ fragte ein verblüffter Fan, während ein anderer schrieb: „OMG Girl!!! Ist das deine Schwangerschaftsmitteilung?!“ Andere vermuteten hingehen, Lindsay meint eigentlich Amys Slogan-T-Shirt. Eine Userin spekuliert: „Ich gehe davon aus, dass sie auch Montag hasst?“

Anspielung auf frühere Filmrolle?

Andere wiederum überlegten, ob die Schauspielerin mit ihrem Kommentar nicht einfach nur auf ihre Rolle in der Komödie „(K)ein bisschen schwanger“ von 2009 anspielt, in der sie eine junge Frau verkörperte, die damit gelogen hatte, schwanger zu sein – zum Schluss ist sie es dann wirklich.

Im Jahr 2014 enthüllte Lohan in einer achtteiligen, von Oprah Winfrey produzierten Reality-TV- Show mit dem Titel „Lindsay“, dass sie bereits eine Fehlgeburt erlitten hat.