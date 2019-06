Ist Margot Robbie etwa schwanger?

Dienstag, 11. Juni 2019 16:12 Uhr

Ein Insider soll behauptet haben, dass die australische Schauspielerin Margot Robbie (28) schwanger sei. Dem Insider zufolge, soll die Suicide-Squad-Darstellerin im 3.Monat sein.

Laut dem „New Weekly Magazin“, wollte sich die Schauspielerin zunächst auf ihre Karriere konzentrieren, bevor sie mit der Familienplanung startet. Nun berichtet das australische Blättchen, dass sie Schauspielerin womöglich im 3.Monat schwanger sei. Das „NW Magazin“ beruft sich dabei auf Informationen eines mutmaßlichen Insiders. Dem Insider zufolge, plane die 28-jährige Schauspielerin schon länger Nachwuchs mit Ehemann Tom Ackerley (29). Allerdings zwang die berufliche Karriere die Schauspielerin bisher immer wieder dazu, ihre Pläne auf Eis zu legen.

Durch lukrative Rollen in Filmen wie „Suicide-Squad“ und „Legend of Tarzan“, konnte sich die Australierin längst als erfolgreiche Schauspielerin etablieren. Nachdem sich die Schauspielerin im Film-Business bewährt hat, gäbe es dem Insider zufolge keinen Grund mehr um mit der Nachwuchs-Planung zu warten.

Quelle: instagram.com

„Känguru Mum“

In der australischen Fernsehsendung „The Project“, gab Margot Robbie bekannt, nach Down Under zurückzukehren, sollte sie eine Familie gründen. Momentan lebt sie mit ihrem Ehemann Tom Ackerly in Los Angeles. Bei einem Heimat-Besuch in Australien, postete die Schauspielerin zuletzt eine Insta-Story in der sie ein Känguru-Baby in der Hand hielt.

Dabei bezeichnete sie sich als „Känguru-Mum“. Ist das etwa ein Hinweis auf ihre Schwangerschaft? Schon 2016 verkündete der Hollywood-Star seine anstehende Hochzeit auf ähnliche Weise über Instagram. Damals postete sie ein Kussfoto mit dem Dreamland-Schauspieler Ackerly, auf dem sie ihren Verlobungsring frech in der Kamera streckte. Die beiden heirateten im selber Jahr heimlich in Coorabell in Wales.