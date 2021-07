Ist Rita Ora mit allem komplett überfordert? Jetzt spricht ihr Freund!

Ist Rita Ora mit allem komplett überfordert? Jetzt spricht ihr Freund!

19.07.2021 17:00 Uhr

Rita Ora weiß nicht, "wie man irgendwas macht", behauptet ihr Freund Nick Grimshaw. Der 36-jährige DJ liebt es mit der "Body On Me"-Sängerin abzuhängen, aber er gab zu, dass sie immer zu "beschäftigt" ist, um grundlegende Aufgaben zu erledigen und einen Assistenten benötigt, um bei den einfachsten Aufgaben zu helfen.

Nick, der auch Harry Styles und Adele zu seinen Freunden zählt, glaubt jedoch nicht, dass Rita Ora mit ihrer Hilflosigkeit im Haushalt alleine ist. Er erzählte Alan Carr in seinem „Life’s A Beach“-Podcast: „Mit Rita war es lustig, in den Urlaub zu fahren.“

Wird Rita Ora alles zu viel?

Und weiter: „Sie weiß nicht, wie sie etwas tun soll. Weil sie ein Popstar ist, muss alles gemacht werden, sie ist beschäftigt. Das ist nicht nur sie, alle Popstars wissen nicht, wie man den Wasserkocher aufstellt. Sie müssen jemandem eine SMS schicken: ‚Ich möchte später zum Mittagessen gehen‘, dann wird jemand angerufen. Davon gab es eine Menge.“

Nach der gemeinsamen Arbeit bei „The X Factor“ im Jahr 2015 fuhren Nick und Rita mit einer Gruppe von Kumpels über Silvester in den Urlaub. Doch die 30-jährige Sängerin verpasste mal so eben den Jahreswechsel.

Sie hat Silvester verpasst

Nick erinnerte sich: „Als ich mit ‚X Factor‘ fertig war, fuhr eine Gruppe von 12 von uns in den Urlaub nach Miami und Rita kam mit. Am Silvesterabend war ich als DJ auf einer Party. Sie war nirgends zu sehen und kam um 2 Uhr nachts runter – sie hat Silvester verpasst und meinte: ‚Tut mir leid. Ich habe so lange gebraucht, um mich fertig zu machen.'“ (Bang)