Film Stanley Tucci: An diese Rolle denkt er gerne zurück Stanley Tucci hat ,Captain America: The First Avenger’ als eine der größten Rollen seiner Karriere bezeichnet. Der 64-jährige Schauspieler spielte den Wissenschaftler Abraham Erskine in dem Film aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) von 2011 und hält ihn für eine seiner denkwürdigsten Rollen. Stanley erzählte ,Variety‘: „Ich liebte ,Captain America: The First Avenger‘, es war […]