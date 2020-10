13.10.2020 18:39 Uhr

Ivanka und Tiffany Trump: Seltene Fotos der Präsidententöchter

Tiffany Trump feiert am 13. Oktober ihren 27. Geburtstag. Halbschwester Ivanka teilte zu diesem freudigen Anlass seltene gemeinsame Fotos der Trump-Töchter.

Trotz eines Altersunterschieds von fast zwölf Jahren stehen die Töchter des Präsidenten der Vereinigten Staaten sich offenbar nahe. Dies zeigen neue Fotos, die Ivanka Trump (38) zum 27. Geburtstag ihrer jüngeren Schwester Tiffany, am 13. Oktober, via Instagram teilte. „Alles Gute zum Geburtstag @tiffanytrump“, schrieb die älteste Tochter von US-Präsident Donald Trump (74) unter anderem. „Liebe dich so sehr!“

Dazu teilte sie eine Reihe an Bildern, die die Halbschwestern zusammen zeigen. Auf einem ist etwa die jugendliche Ivanka zu sehen, wie sie die kleine Tiffany auf dem Arm hält, auf einem anderen liegen die beiden sich vor nicht allzu langer Zeit in den Armen.

Champagner und Sushi

Von der Corona-Pandemie ließ sich Tiffany Trump in Sachen Geburtstagsfeier offenbar nicht aufhalten. Laut dem US-Portal „TMZ“ läutete sie ihren Geburtstag mit ihrem Partner Michael Boulos und einigen Freunden in Miami bei Sushi und Champagner ein.

(ncz/spot)