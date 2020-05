J.K. Rowling verrät, was hinter dem Namen Severus Snape steckt

„Harry-Potter“- Autorin J.K. Rowling hat jetzt auf Twitter ein weiteres Geheimnis über ihre Inspirationen für die berühmte Zaubererwelt verraten. Sie enthüllte, woher sie die Idee für den Namen einer ihrer bekanntesten Figuren nahm.

Hogwarts-Lehrer Severus Snape, der in den Filmen von dem verstorbenen Schauspieler Alan Rickman verkörpert wird, hat schon einen ziemlich ungewöhnlichen Namen. Rowling hat entschieden, dass es an der Zeit ist, die Fans genau wissen zu lassen, wie sie darauf kam.

Offenbar wusste sie selbst nicht, warum sie ihn ausgerechnet „Severus“ nannte – bis die Bücher veröffentlicht wurden und sie einmal einen Spaziergang durch den Londoner Vorort Battersea machte.

