Film Jack Black ist überzeugt davon, dass die Welt auf den neuen Minecraft-Film gewartet hat

Jack Black - A Minecraft Movie - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2025, 11:00 Uhr

Der 'School of Rock'-Darsteller ist begeistert von seinem neuen Filmprojekt.

Jack Black glaubt, dass die Welt den neuen ‚Minecraft‘-Film unbedingt braucht.

Der ‚School of Rock‘-Darsteller Darsteller stand gemeinsam mit Jason Momoa, Emma Myers und Jennifer Coolidge für den neuen Streifen, der auf dem gleichnamigen Videospiel basiert, vor der Kamera. Dass ‚Ein Minecraft Film‘ genau die richtige Komödie ist, um die Menschen von der aktuellen Lage der Welt abzulenken, steht für Black fest. Im Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ verriet er: „Was die Welt jetzt gerade braucht ist Liebe, süße Liebe. Wir müssen zusammen arbeiten, mein Gott. Es gibt so viel Gewalt und Krieg und Hass. Und das ist es, was ich an diesem Film liebe – es steckt viel Liebe darin und viel Kreativität. Es gibt auch Wut und Gewalt, aber letzten Endes geht es um Freundschaft und darum, zusammenzuarbeiten, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.“

Über den Regisseur Jared Hess und seine Schauspielkollegen sagt Black: „Jared ist so eine kreative Kraft und er hat so eine einzigartige Perspektive. Und dieser Cast war großartig, von vorne bis hinten! Da ist Jason Momoa, der den Eintrittspreis auf jeden Fall wert ist…“ ‚Ein Minecraft Film‘ feiert am 3. April seine Kinopremiere in Deutschland.