Film Jacki Weaver: Rolle im neuen Horrorfilm ‚Pendulum‘

Bang Showbiz | 30.04.2025, 16:00 Uhr

Der Star hat sich dem Cast des neuen Horrorfilms angeschlossen.

Jacki Weaver hat sich dem Cast des neuen Horrorfilms ‚Pendulum‘ angeschlossen.

Die 77-jährige Schauspielerin, die zuvor in ‚Silver Linings Playbook‘ und ‚Animal Kingdom‘ mitspielte, wird voraussichtlich an der Seite der Stars Joseph Gordon-Levitt, Phoebe Dynevor und Norman Reedus in dem Film zu sehen sein.

Weaver wird Berichten von ‚Deadline‘ zufolge in dem kommenden Film, der von Mark Heyman (‚Black Swan‘) geschrieben und inszeniert wird, die Rolle der mystischen Heilerin Ella-Rose verkörpern. ‚Bridgerton‘-Schauspielerin Dynevor und ‚Inception‘-Star Gordon-Levitt spielen in ‚Pendulum‘ das junge Paar Abigail und Patrick, die nach einem traumatischen Ereignis zu einem Retreat nach New Mexico reisen. Dort nehmen die Dinge jedoch eine unerwartete Wendung, als Abigail einem Zauber der Leiterin des New-Age-Retreats, Ella-Rose, verfällt. Die Dreharbeiten des von Darren Aronofsky produzierten Horrorfilms sollen bereits in New Mexico begonnen haben. In einem ihrer letzten Filme war Weaver in dem biografischen Drama ‚Father Stu‘ zu sehen, in dem Mark Wahlberg den Boxer Stuart Long verkörperte, der zum katholischen Priester wird. Jacki spielte auch in Filmen wie ‚Animal Kingdom‘ und ‚Silver Linings Playbook‘ mit, für die sie jeweils für den Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert wurde.