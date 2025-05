Film Jackie Chan: CGI-Stunts werden Publikum falsche Wahrnehmung von Action-Gefahren vermitteln

Jackie Chan - August 2024 - Avalon - Hundred Flowers Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2025, 18:00 Uhr

Jackie Chan befürchtet, dass CGI-Stunts die Zuschauer für die Gefahren von Actionfilmen „taub“ machen werden.

Der 71-jährige Schauspieler und Kampfsportler hat Bedenken über die Computerzauberei geäußert, die mit moderner Stuntarbeit verbunden ist. Er ist der Meinung ist, dass sie dem Publikum einen falschen Eindruck von den Risiken vermittelt, die mit dem Drehen solcher Sequenzen verbunden sind.

Jackie erzählte ‚Haute Living‘: „Früher hatten wir nur die Wahl, da zu sein und zu springen; das wars. Heute, mit Computern, können Schauspieler alles machen, aber es gibt immer einen Sinn für die Realität, den man vermisst.“ Der ‚Rush Hour‘-Star fuhr fort: „Es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sind die Schauspieler immer mehr in der Lage, unmögliche Stunts mit Hilfe der Technologie zu vollbringen. Auf der anderen Seite verschwimmt das Konzept von Gefahr und Grenze und das Publikum wird abgestumpft.“ Gleichzeitig weiß der Star aber auch, wie gefährlich seine eigene Karriere war und dass Schauspieler heutzutage durch CGI auch geschützt werden. „Ich ermutige niemanden, sein Leben zu riskieren, um die Stunts zu machen, wie ich es getan habe. Es ist wirklich zu gefährlich.“

Chan hat im Laufe seiner mehr als 60-jährigen Karriere immer seine eigenen Stunts vorgeführt und erklärt, dass er nicht die Absicht hat, langsamer zu werden. Er sagte: „Natürlich mache ich immer meine eigenen Stunts. Das bin ich. Das ändert sich nicht bis zu dem Tag, an dem ich in Rente gehe, und das ist nie! Und um ehrlich zu sein, wenn man das 64 Jahre am Stück gemacht hat, gibt es keine körperliche Vorbereitung mehr. Alles ist in deinem Herzen und deiner Seele; es ist im Muskelgedächtnis.“