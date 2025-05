Film Jackie Chan macht Hoffnung auf ‚Rush Hour 4‘

Jackie Chan attends KARATE KID LEGENDS - New York Premiere - Starpix - Sony Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2025, 17:00 Uhr

Jackie Chan hat verraten, dass „das Drehbuch für ‚Rush Hour 4‘ noch in Arbeit ist“.

Der 71-jährige Schauspieler, der in der Action-Komödien-Trilogie die Rolle des Detective Inspector Yan Naing Lee an der Seite von Chris Tuckers Detective James Carter spielte, soll für einen vierten Film zurückkehren. Und Chan hat nun betont, dass ‚Rush Hour 4‘ immer noch in Arbeit ist.

Als Screen Rant Chan fragte, ob ‚Rush Hour 4‘ immer noch in Arbeit sei, sagte er: „Ja! Und ich möchte [noch einen] ‚Shanghai Knights‘, ‚Shanghai Dawn‘ machen. Shanghai Noon‘, ‚Shanghai Knights‘, und ‚Shanghai Dawn‘. Das Drehbuch ist noch in Arbeit. Ich möchte ein ‚Rush Hour 4‘ machen.“

Trotz seiner Hoffnungen auf einen weiteren ‚Rush Hour‘-Film gab der ‚Karate Kid: Legends‘-Darsteller zu, dass er sich nicht sicher sei, wie weit die Entwicklung des Films fortgeschritten sei. Er sagte über ‚Rush Hour 4‘: „Ich weiß es nicht. Fragt den Regisseur, fragt das Studio, fragt den Autor. Beeilt euch! Ansonsten werden Chris Tucker und ich 100 Jahre alt sein. Wir werden alte Männer sein, die ‚Rush Hour‘ machen.“

‚Rush Hour‘ handelt von einem disziplinierten Inspektor aus Hongkong und einem rücksichtslosen LAPD-Detective, die gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, als in Los Angeles ein junges Mädchen entführt wird. Als ihre Kulturen und Methoden aufeinanderprallen, müssen sie eine gemeinsame Basis finden, um den Fall zu lösen, bevor die Zeit abläuft.

Im Jahr 2022 bestätigte Chan, dass ein vierter ‚Rush Hour‘-Streifen in Arbeit sei.