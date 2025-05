Film Jackie Chan macht Hoffnung auf ‚Rush Hour 4‘ Jackie Chan hat verraten, dass „das Drehbuch für ‚Rush Hour 4‘ noch in Arbeit ist“. Der 71-jährige Schauspieler, der in der Action-Komödien-Trilogie die Rolle des Detective Inspector Yan Naing Lee an der Seite von Chris Tuckers Detective James Carter spielte, soll für einen vierten Film zurückkehren. Und Chan hat nun betont, dass ‚Rush Hour 4‘ […]