Jada Pinkett Smith bestätigt Affäre mit August Alsina

In einem überraschend offenen und entspannten Gespräch bestätigen Jada Pinkett Smith und ihr Ehemann Will Smith, dass sie eine Affäre hatte.

Jada Pinkett Smith (48) und ihr Ehemann Will Smith (51, „Men in Black“) haben bestätigt, dass die Schauspielerin vor wenigen Jahren eine Affäre mit dem US-amerikanischen Rapper und Musiker August Alsina (27) hatte. Überraschend entspannt, sogar witzelnd, erklärten die beiden, die seit 1997 verheiratet sind und zwei gemeinsame Kinder haben, Sohn Jaden (22) und Tochter Willow (19), wie es dazu gekommen ist.

Es sei zwar eigentlich eine private Angelegenheit, aber das Paar wolle mit den Gerüchten der letzten Zeit aufräumen, meinten Will und Jada Pinkett Smith in der Facebook-Show „Red Table Talk“. Anfang Juli hatte Alsina behauptet, er habe für eine Liaison mit der 48-Jährigen sogar den Segen ihres Ehemannes erhalten.

