Jada Pinkett Smith: „Bin stolz, dass Willow nicht mehr kifft“

Jada Pinkett Smith hatte Angst um ihre Tochter Willow Smith. Die 19-jährige Sängerin verzichtet seit rund drei Monaten auf die Droge Marihuana und könnte nicht glücklicher über ihre Entscheidung sein.

Und auch ihre Mutter, ist nach der Zeit mehr als erleichtert. In ihrer Show ‘Red Table Talk’ lobte sie ihre Tochter öffentlich: „Willow, ich bin extrem stolz darauf, dass du entschieden hast, deinen exzessiven Gras-Konsum aufzugeben.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ? WILLOW ? (@willowsmith) am Mär 27, 2020 um 10:49 PDT

Neue Hobbys

Die Musikern hat zudem vor einigen Tagen offenbart, dadurch viele neue Leidenschaften wie Yoga oder Spanisch lernen für sich entdeckt zu haben. „Ich weiß, es klingt kitschig, aber als ich mit dem Rauchen aufhörte, fing ich an, viel Yoga zu machen und ich glänzte darin, weil ich meine ganze Energie reinsteckte. Ich tat nichts anderes und dachte mir ‚Wow, was wäre, wenn ich das mit allem machen würde?'“, schilderte Willow.

„Und das brachte mich dazu, nachzudenken. Was fehlte mir bisher? Worin habe ich nicht meine ganze Energie oder Gehirnleistung gesteckt?“ Wie die Tochter von Will und Jada Pinkett Smith in der ‚Red Table Talk‘-Show außerdem verraten hat, sei ihre Entscheidung ein „wirklich großer Augenöffner“ gewesen. Dadurch habe sie erkannt, wer ihre wahren Freunde seien. „Ich habe zu vielen Leuten den Kontakt abgebrochen“, so die 19-Jährige. (Bang)