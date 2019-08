Jada Pinkett Smith hatte fünf Orgasmen am Tag!

Jada Pinkett Smith (47) spricht nicht nur sehr offen über ihre Ehe mit Will Smith (50), sondern auch sehr detailliert über ihr Sex-Leben. In ihrer Show verriet sie kürzlich, dass es in ihren 20ern eine Zeit gab, in der sie sehr viel masturbierte. Die Schauspielerin genoss daher über fünf Orgasmen am Tag!

Quelle: instagram.com

„Zu dieser Zeit hatte ich keinen Sex mit Männern“

Wissenschaftler sind sich einig: Die Orgasmusfähigkeit steigt bei Frauen mit zunehmenden Alter an, denn sie kennen ihren Körper und ihre Lust besser. Davon kann Jada Pinkett Smith ein Lied singen. Wenn die Lust sie überkommt verwendet sie gerne Sex-Spielzeug, wie sie vor Kurzem auch ihrer Facebook-Show „Red Table Talk“ erzählte.

Die Aussage führt zu viel Getuschel hinter vorgehaltener Hand, die Schauspielerin versteht aber ganz und gar nicht warum. Zur britischen Zeitung „The Sun“ sagte sie: „Ich bin überrascht wie verklemmt viele Menschen immer noch beim Sex werden, insbesondere wenn es um weibliche Sexualität geht. Es ist immer noch ein Tabu-Thema.“

Die zweifache Mutter schämt sich nicht für ihre Sexualität. In ihrer Talkshow sprach sie mit ihrer Tochter Willow Smith (18) und deren Freundin Telana Lynum (22) frei von der Leber über das Thema weibliche Orgasmen:

„Als ich in eurem Alter war, hatte ich meine ersten multiplen Orgasmen. Ich habe es wirklich genossen, denn ich war in einer Entdecker-Phase und hat zu dieser Zeit keinen Sex mit Männern. Zurückblickend denke ich sogar, dass es zu einer Art Sucht wurde. Eines Tages sagte ich mir: Genug davon. Du hast fünf Orgasmen am Tag.“

Ob sie sich danach weniger selbstbefriedigte oder ob fünf Höhepunkte am Tag dann zum festgelegten Status quo wurden, ließ sie offen. So oder so gehen wir davon aus, dass Jada Pinkett Smith auch heute in Sachen multiple Orgasmen nicht zu kurz kommt- sei es mit oder ohne ihren Mann Will Smith.

Sexy Spielzeug: Top oder Flop? Top, top, top, top! Nein, ich steh nicht auf Plastik. Noch nie versucht. Abstimmen Top, top, top, top! 50%, 6 votes Nein, ich steh nicht auf Plastik. 41,67%, 5 votes Noch nie versucht. 8,33%, 1 vote View questions