Stars Jade Thirlwall fühlte Last von sich gehoben, als sie 30 wurde

Jade Thirlwall - March 2025 - Getty Images - BRIT Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.04.2025, 14:00 Uhr

Jade Thirlwall fühlte sich, als wäre eine Last von ihr gehoben worden, als sie 30 Jahre alt wurde.

Die ehemalige Little Mix-Sängerin, die jetzt 32 Jahre alt ist, feierte den Meilenstein im Jahr 2022 und hat nun zugegeben, dass sie ihr neues Jahrzehnt angenommen hat, weil sie „aufgehört hat, sich so sehr darum zu kümmern, was die Leute denken“. Ihre neue sorglose Einstellung war dann auch eine große Hilfe, als sie ihre Solokarriere startete.

Die Musikerin erzählte dem ‚Puss Puss Magazine‘: „Buchstäblich in dem Moment, in dem ich 30 wurde, war es, als wäre mir eine Last von den Schultern genommen und ich hörte auf, mich so sehr darum zu kümmern, was die Leute denken.“ Für Jade sei das ein Glück, auch wenn sie nach wie vor von anderen Menschen beobachtet und unter die Lupe genommen werde. Sie fügte hinzu: „Ich glaube, die Leute erwarten immer noch, dass ich wie das 20-jährige Mädchen aussehe, das ich war, aber offensichtlich hat sich mein Körper verändert. Ich bin mehr als bereit, dass mein Album veröffentlicht wird. Ich kann dieses Jahr meine eigenen Shows spielen und ich habe eine Reihe von Festivals vor mir. Ich habe es wirklich vermisst, auf der Bühne zu stehen. Ich möchte einfach, dass das Album in der Welt ist, damit ich wieder anfangen kann zu schreiben.“

Jades Karriere nach Little-Mix hat Fahrt aufgenommen und sie gewann letzten Monat ihren ersten Solo-BRIT-Award, als sie die Trophäe für den besten Pop-Act während der glitzernden Zeremonie in der Londoner O2-Arena mit nach Hause nahm. Die Sängerin drückte in ihrer Dankesrede ihr Erstaunen aus und sagte dem Publikum: „Oh mein Gott, was?! Das ist mein erster Einzel-BRIT Award. Oh mein Gott! Ich kann nicht weinen, weil ich später singen muss, aber ich habe ein kleines Blatt Papier vorbereitet, für den Fall, dass ich gewinne.“