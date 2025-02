Musik Jade Thirlwall gegen Jordan Stephens bei den LGBT Awards für Titel ‚Celebrity Ally‘

Jade Thirwall and Jordan Stephens at Richard Malone x Mulberry show - Getty - Sept 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2025, 18:00 Uhr

Jade Thirlwall wird bei den Britsh LGBT Awards gegen Jordan Stephens um den Titel ‚Celebrity Ally‘ kämpfen.

Die 31-jährige Popsängerin, die vor allem für ihre Zeit in Little Mix bekannt ist, ist seit 2020 mit Rizzle Kicks-Star Jordan (33) zusammen und die beiden wurden bei der bevorstehenden Zeremonie beide in der gleichen Kategorie nominiert. Aber die ‚IT Girl‘-Hitmacherin sieht sich auch Konkurrenz von der Kanzlerin der Kingston University, Bonnie Greer, der ‚Coronation Street‘-Schauspielerin Claire Sweeney, dem ‚Harry Potter‘-Star Daniel Radcliffe und dem ‚This Morning‘-Moderator Dermot O’Leary gegenüber.

Alle Nominierten haben ihre Plattformen genutzt, um sich für die LGBTQ+-Gemeinschaft einzusetzen, und auch die Sängerin und ‚Table Manners‘-Moderatorin Jessie Ware, der Schauspieler Neil Newbon und ‚Wonka‘-Darstellerin Olivia Colman stehen für die öffentliche Abstimmung zur Auswahl. In der Kategorie der LGBTQ+-Prominenten befinden sich unter anderem der ‚Big Brother‘-Gewinner Ali Bromley, der Sportexperte Alex Scott, der ‚TOWIE‘-Star Bobby Norris, der ‚Wicked‘-Schauspieler Jonathan Bailey und Ncuti Gatwa von ‚Doctor Who‘.

In der Kategorie LGBTQ+Public Person werden einflussreiche Aktivisten, Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens für ihre Beiträge zur Gleichberechtigung gefeiert, wobei die Olympionikin und ‚Loose Women‘-Star Dame Kelly Holmes neben dem ‚Baby Reindeer‘-Schöpfer Richard Gadd, der Komikerin Mae Martin und der Aktivistin Suzy Eddie Izzard für die Auszeichnung nominiert ist.

Sarah Garrett MBE, Gründerin der British LGBT Awards, sagte: „Es ist unglaublich, in diesem Jahr eine so starke und vielfältige Shortlist zu sehen. Mit den British LGBT Awards werden weiterhin diejenigen ausgezeichnet, die echte Veränderungen bewirken, sei es in der Unterhaltung, im Aktivismus oder in der Wirtschaft. Diese Nominierten repräsentieren die Besten der Besten, und ich freue mich darauf, ihre Beiträge zur LGBTQ+-Gleichstellung im Juni zu feiern.“ Die Öffentlichkeit kann ab sofort unter britishlgbtawards.com für ihre Lieblingskandidaten abstimmen. Die Abstimmung endet am 1. Mai 2025, und die Gewinner werden bei der hochkarätig besetzten Zeremonie am 20. Juni 2025 in London bekannt gegeben.

Die Nominierten:

CELEBRITY ALLY

• Bonnie Greer

• Claire Sweeney

• Daniel Radcliffe

• Dermot O’Leary

• Jade Thirlwall

• Jessie Ware

• Jordan Stephens

• Neil Newbon

• Nicholas Galitzine

• Olivia Coleman

LGBTQ+ CELEBRITY

• Ali Bromley

• Anne-Marie

• Bobby Norris

• Cat Burns

• Emma D’arcy

• Iz Hesketh

• Jaxon Feely

• Jonathan Bailey

• Misia Butler

• Ncuti Gatwa

LGBTQ+ PUBLIC FIGURE

• Alex Consani

• Alex Scott

• Dylan Mulvaney

• James Barr

• Kelly Holmes

• Mae Martin

• Nadia Whittome

• Richard Gadd

• Shivani Dave

• Suzy Eddie Izzard

MEDIA MOMENT

• ‘A Road Trip with Will and Harper’ Netflix

• ‘Agatha All Along’ Disney+

• ‘Baby Reindeer’ Netflix

• ‘Bad Sisters’ (Series 2) Apple TV

• Carter Shepherd, ‘Hollyoaks’ Channel 4

• Elle (Yasmin Finney), ‘Heartstopper’ (Series 3) Netflix

• La Voix and father, ‘RuPaul’s Drag Race’ UK BBC/Netflix

• ‘The Traitors’ and Leanne Quigley BBC

• Neil Newbon, ‘Baldur’s Gate’ 3

• Richard Coles and GK Barry, ‘I’m a Celebrity…Get Me Out Of Here!’ ITV

ONLINE INFLUENCER

• Charley Marlowe

• Cole Abbie

• Daniel Howell

• Dustin Lance Black

• Ella Morgan

• GK Barry