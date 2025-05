Musik Jade Thirlwall: Sie hat eine mögliche Little Mix-Reunion angedeutet

Bang Showbiz | 26.05.2025, 16:00 Uhr

Jade Thirlwall hat eine Reunion von Little Mix angedeutet, als sie den Hit ‚Wasabi‘ der Girlgroup aus dem Jahr 2018 beim Big Weekend von Radio 1 sang.

Die ‚Angel of My Dreams‘-Sängerin spielte ihr erstes Solokonzert beim jährlichen Treffen des Radiosenders, das am letzten Wochenende im Sefton Park in Liverpool stattfand.

Am Anfang ihres Sets am Sonntag (25. Mai) spielte Jade neben einem Medley ihrer größten Hits ‚Shout Out to My Ex‘, ‚Sweet Melody‘, ‚Woman Like Me‘ und ‚Touch‘, auch den Song ‚Wasabi‘ aus dem Jahr 2018. Die Künstlerin änderte den Songtext von ‚Wasabi‘, was darauf hindeutet, dass die Musikgruppe, darunter auch die Bandmitglieder Perrie Edwards und Leigh-Anne Pinnock, nach ihrer unbefristeten Pause im Jahr 2022 erneut zusammenkommen könnten. Jade, die ihren Nachnamen für ihre Solokarriere aufgegeben hat, dankte ihren Bandkolleginnen zudem dafür, dass sie es durch sie geschafft habe, dorthin zu kommen, wo sie heute ist: „Leute, erinnert ihr euch noch daran, dass ich in einer Girlband war? Oh Gott, ihr macht immer noch weiter. Ich möchte nur sagen, dass ich die Little-Mix-Mädels von ganzem Herzen liebe.“ Jade wird am 12. September ihr erstes Soloalbum ‚That’s Showbiz Baby!‘ herausbringen.