Jaden Smith rasiert sich mal wieder mal das Haupthaar auf der Bühne

Montag, 5. August 2019 21:55 Uhr

Was ist denn mit Jaden Smith los? Der Sohn von Hollywood-Star Will Smith hat am Wochenende das getan, was bei Promis meist kein gutes Zeichen ist – er rasierte sich die Haare ab.

Der 21-Jährige stellte ein Video der dämlichen Aktion auf Instagram und sorgt damit nun für jede Menge Aufsehen. In dem Clip ist Jaden dabei zu sehen, wie er in der einen Hand sein Mikro hält und mit der anderen seine Locken, die eigentlich Markenzeichen des Smith-Sprosses sind, abrasiert.

Als der kuriose Radikal-Schnitt beendet ist, stürmt er in Richtung der Zuschauer, den Rasierer hält er dabei scheinbar stolz wie einen Pokal in die Luft gestreckt.

„Was zur Hölle tust du da?“

Seine Musik-Kollegen und Fans scheinen verwirrt zu sein vom Verhalten des Rappers. Tyler „The Creator“ kommentierte das Video zum Beispiel mit den Worten: „Was zur Hölle tust du da?!“ Einer von Jadens Followern schrieb: „Er hat einen Britney Spears-Moment. Es ist okay, wir sind alle hier“.

Einige andere machten sich einfach nur darüber lustig, dass es nicht das erste Mal ist, dass die Haare fallen bei einem Auftritt. Bereits beim diesjährigen Lollapalooza-Festival in Paris verteilte der Smith-Sohn ein paar seiner Strähnen mal eben auf der Bühne. Deswegen schrieb zum Beispiel jemand: „Nicht schon wieder!“ oder auch: „Ich sehe ihn mit jedem Auftritt groß werden und er rasiert sich einfach jedes Mal die Haare“.

Tja, sollte das sein nächstes Markenzeichen werden, müssen die Locken aber schnell wieder nachwachsen.