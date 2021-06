Jake Gyllenhaal im Survival-Thriller „Suddenly“

23.06.2021 21:20 Uhr

Hollywoodstar Jake Gyllenhaal und Vanessa Kirby sollen die Besetzung des Survival-Thrillers "Suddenly" anführen.

Die beiden Hollywood-Stars Jake Gyllenhaal und Vanessa Kirby werden „Variety“ zufolge die Hauptrollen in dem Film übernehmen, der von dem französischen Regisseur und Drehbuchautor Thomas Bidegain sowohl geschrieben als auch inszeniert wird.

Darum geht’s in „Suddenly“

Der Film basiert auf dem französischen Roman ‚Soudain Seuls‘ von Isabelle Autissier und folgt einem Paar (Gyllenhaal und Kirby), das auf einer Insel im Südatlantik gestrandet ist und ums Überleben kämpfen muss, als ihre Traumreise zum Albtraum wird. Die Geschichte wirft ein Licht auf die Beziehungsdynamik des Paares und hält der modernen Gesellschaft einen Spiegel vor.

Alain Attal produziert den Film zusammen mit Gyllenhaal und Riva Marker für ihr Produktionsbanner Nine Stories.

Jake Gyllenhaal und Vanessa Kirby als Traumpaar

Bidegain sagte in einem Statement: „Mit ‘Suddenly’ wollte ich die tiefe Dynamik einer Beziehung analysieren, die von allen Künstlichkeiten der modernen Welt befreit ist, wenn sie in einer wundersamen, aber feindlichen Umgebung mit Situationen auf Leben und Tod konfrontiert wird. Jake und Vanessa sind ein Traumpaar, das den Film in eine völlig neue Dimension hebt und zusammen mit unseren Freunden bei Studiocanal Traumpartner für die Realisierung des Films ist.“ (Bang)