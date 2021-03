Jake Gyllenhaal immer noch voller Ehrfurcht vor Heath Ledger

07.03.2021 21:48 Uhr

HollywoodstarJake Gyllenhaal war begeistert von seinem berühmten, zu früh verstorbenen Heath Ledger, als er ihn bei der Arbeit beobachtete.

Der 40-Jährige, der 2005 in dem romantischen Drama „Brokeback MountainQ mit dem verstorbenen Star zu sehen war, sprach über Heath Ledgers kreativen Prozess, mit dem er sich auch in seine Oscar-gekrönte Rolle des Jokers in „The Dark Knight“ stürzte.

Gyllenhaal hat Kollegen nachgeahmt

Im Podcast „WTF With Marc Maron“ sagte der Schauspieler jetzt: „Ich habe so viele Schauspieler gesehen und was sie im Laufe der Jahre getan haben. Ich habe sie nachgeahmt, ich habe ihr Verhalten nachgeahmt. Einige dieser Dinge haben für mich funktioniert, einige von ihnen nicht, einige von ihnen haben mich in Schwierigkeiten gebracht.“

Er habe zum Beispiel auch schon Kollegen beobachtet, die sich selbst völlig in Rage und Frustration versetzt haben.

Bewunderung für Heath Ledger

„Es gibt so viele Schauspieler, die verrückte Sch**** machen, um sich in eine Szene zu stürzen. Ich erinnere mich, wie ich Heath Ledger in Ehrfurcht zusah, wenn er sich in eine Szene hineinbrachte.“

Außerdem bezog sich Jake Gyllenhaal auch auf seine Hauptrolle an der Seite von Dustin Hoffman und Susan Sarandon in „Moonlight Mile“ von 2002. Er fügte hinzu: „Ich erinnere mich, dass Susan mir erzählte, dass man viel Wasser trinken sollte, bevor man eine emotionale Szene dreht, weil Tränen dich wirklich dehydrieren. Das sind die Dinge, die du aufnimmst – ich werde es nie vergessen!“ (Bang)