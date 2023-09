Stars Jake Gyllenhaal: Inszenierung der Schwester wäre noch verletzlicher

Jake Gyllenhaal - Guy Ritchies - The Covenant - Premiere

Bang Showbiz | 04.09.2023, 16:00 Uhr

Jake Gyllenhaal glaubt, dass er unter Regie seiner berühmten Schwester auf der Leinwand noch verletzlicher wäre.

Obwohl er in Filmen wie ‚Nightcrawler‘ und ‚Zodiac‘ regelmäßig Charaktere am Rande des Nervenzusammenbruchs spielt, glaubt der 42-jährige Schauspieler, dass er vor der Kamera noch emotionaler werden könnte, wenn er in einem Film mitspielen würde, der von seiner 45-jährigen Filmemacher-Schwester Maggie Gyllenhaal gedreht wird.

Der Darsteller sagte dem ‚People‘-Magazin: „Ich würde es lieben, von meiner Schwester inszeniert zu werden. Sie sieht und kennt all meine Ecken und Kanten und sie kann diese in mir zum Vorschein bringen. Ich denke, ich würde ihr Verletzlichkeit zeigen, wahrscheinlich, was ich auf der Leinwand und sonst nicht tun konnte, weil ich ihr vertraue und sie liebe.“

Jake erzählte in dem Interview auch, dass er denke, dass „Zuhören und Offenheit“ der Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung sind. Er ist seit fünf Jahren mit dem französischen Model Jeanne Cadieu (27) zusammen und sagt: „Es geht darum, zusammenzuwachsen, zuzuhören und offen zu sein. Es ist wirklich nicht viel anders als jede Beziehung, wenn es funktioniert.“ Jake und Jeanne haben sich entschlossen bemüht, ihre Beziehung privat zu halten, und sehen keinen Grund, das zu ändern. Der Schauspieler fuhr fort: „Es ist kein Geheimnis, dass ich in einer Beziehung bin und es ist eine wunderbare Beziehung. Wir sind privat, aber ich denke, wir sind, wer wir sind. Wir leben einfach unser Leben. Das haben wir schon immer getan. Und ich finde es toll, dass die Leute interessiert sind, aber gleichzeitig ist es so, dass das, was uns gehört, uns gehört.“