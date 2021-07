Jake Gyllenhaal wirbt für Pradas neusten Herrenduft

30.07.2021 17:45 Uhr

Jake Gyllenhaal wirbt für Pradas neuen Luna Rossa Ocean-Duft.

Der „Southpaw“-Schauspieler war die ideale Wahl für die Kampagne für den neuen Sommerduft „Luna Rossa Ocean“, da er selbst ein begeisterter Segler ist, denn das Parfüm trägt den gleichen Namen wie das Luna Rossa-Segelteam vom Prada-Chef Patrizio Bertelli.

Mit dem Onkel auf Segelturn

Gyllenhaal erklärte in einem Interview mit „WWD“: „Ich habe eine sehr persönliche Verbindung zum Segeln. Ich bin am Meer aufgewachsen. Mein Onkel war ein wirklich unglaublicher Segler und ich bin mit ihm gesegelt, als ich jünger war. Ich liebe das Segeln und ich liebe die Metapher davon, dass es dabei darum geht, sich frei zu fühlen und den Raum zu finden, in dem man der Kraft der Natur nachgibt. Ich denke, dass das in gewisser Weise dabei hilft, seine Verbindung mit der Welt um sich herum zu vertiefen.“

Jake Gyllenhaal liebt die Segelei

Über die Dreharbeiten zu der Kampagne fügte Jake hinzu: „Für das Kampagnenshooting konnte ich aktiv werden. Ich liebe das Segeln und bewundere die Athleten, die die Luna Rossa segeln. Und der ‚Spider-Man: Far From Home‘-Star verriet zudem, wie sehr er von dem Regisseur Johan Renck und der „echten Menschlichkeit“, die dieser in das Projekt einbrachte, beeindruckt war.

Der neue Duft soll am 3. August weltweit auf den Markt kommen.

Zuletzt arbeitete Gyllenhaal wieder mit Regisseur Antoine Fuqua zusammen, um in „The Guilty“ für Netflix zu spielen. Der Film soll im Herbst 2021 auch in die Kinos kommen. Anfang 2022 wird er in Michael Bays Action-Thriller „Ambulance“ zu sehen sein. (Bang)