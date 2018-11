James Arthur: Video „Empty Space“ mit Harry-Potter-Star

Montag, 5. November 2018 18:20 Uhr

Mitte Oktober veröffentlichte James Arthur seine neue Single „Empty Space“, einen sehr emotionalen Song. Nun wird die Ballade von einem herzzerreißenden Video begleitet, dass die Thematik des Songs durch einen raffinierten Twist am Ende auf eine neue Ebene hebt.

Unter der Regie von Andzej Gavriss und mit Schauspieler Tom Felton in der Hauptrolle, den viele Fans als Draco Malfoy aus der Harry Potter Saga kennen, ist die Verfilmung der Single perfekt gelungen!

James Arthur verkündete über seine Socials: „Hier ist es also … Dies ist einer der stolzesten Momente meiner bisherigen Karriere. Eine unglaublich bewegende Performance im Film für das #EmptySpaceVideo “

„Empty Space“ ist der Follow-Up zum letztjährigen Hit „Naked”, der zusammen mit den Songwriting-Legenden Max Martin, Savan Kotecha und John Carlsson entstanden war und Platz 23 der Offiziellen Deutschen Single-Charts erreichte. In England kletterte der Song bis auf Platz elf und wurde mit Gold ausgezeichnet. Ebenfalls 2017 war er als Featured Artist des Rudimental-Songs „Sun Comes Up“ in den britischen Top Ten vertreten. In diesem Jahr folgte eine Kollaboration mit Marshmello and Juicy J bei dem Song „You Can Cry“.

Kontinuierlich auf dem weg nach oben

Über 1,2 Milliarden Streams weltweit, über 15 Millionen monatliche Spotify-Hörer, über eine Milliarde Video-Views, über vierzig Wochen unterbrochen in den britischen Single-Charts, über fünfzig Gold- und Platinauszeichnungen… James Arthur Karriere läuft spätestens seit seinem Comeback mit „Say You Won’t Let Go“ vor zwei Jahren auf Hochtouren. Mit der fantastischen neuen Single „Empty Space“ schickt sich der 30-jährige Brite nun an, nahtlos an seine beeindruckende Hitserie anzuknüpfen.