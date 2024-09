Musik Justin Bieber: Er arbeitet an neuer Musik Justin Bieber soll an seiner neuen Musik arbeiten. Der ‚Love Yourself‘-Sänger ist mit dem 26-jährigen Singer-Songwriter Mk.gee ins Aufnahmestudio gegangen, der zuvor mit Künstlern wie Dijon, Omar Apollo und Kacy Hill zusammengearbeitet hat. Der Musikproduzent, der mit bürgerlichem Namen Michael Todd Gordon heißt, verriet in einem Interview gegenüber der ‚New York Times‘-Zeitung: „Er [Justin] ist […]