Musik James Blunt: Neuer Song handelt von Carrie Fisher

James Blunt - Cornbury Festival 2022, Great Tew, 8 July 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2023, 13:20 Uhr

Der britische Sänger zollt der 'Star Wars'-Ikone mit dem Track 'Dark Thought' Tribut.

James Blunt hat über seinen Carrie-Fisher-Hommage-Song „zu viel nachgedacht“.

Der ‚You’re Beautiful‘-Sänger war ein enger Freund der ‚Star Wars‘-Darstellerin und konnte es gar nicht fassen, als sie 2016 im Alter von 60 Jahren starb. Auf seinem neuen Album ‚Who We Used to Be‘ zollt er der Schauspielerin mit dem Track ‚Dark Thought‘ Tribut. Das Schreiben des emotionalen Titels habe so lange gedauert, weil er seiner Verbindung zu ihr gerecht werden wollte.

Im Gespräch mit ‚NME‘ verrät der 49-Jährige: „Es muss ungefähr sieben Jahre her sein, dass sie gestorben ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe all diese Zeit gebraucht, um einen Song für sie zu schreiben. Als Songwriter ist es normalerweise am einfachsten, einen ehrlichen Song zu schreiben, weil er einfach aus dir herausfließt. Aber ich habe so viele Jahre lang über diesen Song nachgedacht, weil sie einfach ein so unglaublicher Mensch ist.“

Blunt wohnte in Fishers Haus in Los Angeles, als er sein Debütalbum ‚Back to Bedlam‘ aufnahm. Der Tribut-Song handelt von einem Besuch in dem Haus nach ihrem Tod. „Ich ging aus einer Laune heraus zurück zu ihrem Haus, fuhr zu ihrem Tor und legte meine Hand darauf, nur um ein wenig von ihr dort zu spüren. Und über diesen Moment habe ich den Song geschrieben“, offenbart der Musiker. „Ironischerweise hielt, als ich das tat und eine Träne vergoss, ein offener Lieferwagen voller Touristen vor dem Haus an. Und der Reiseleiter sagte: ‚Auf der linken Seite sehen Sie das Haus der verstorbenen, großartigen Carrie Fisher. Und wie Sie sehen können, sind einige Fans immer noch tief bewegt von ihrem Tod.‘ Und das war ich.“