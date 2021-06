James Bond: Ben Whishaw über den letzten Dreh mit Daniel Craig

01.06.2021 18:00 Uhr

Ben Whishaw fand es "ziemlich bewegend", in Daniel Craigs letztem Ausflug als James Bond in ‘Keine Zeit zu sterben’ mitzuspielen.

Der 40-jährige Star kehrt bereits zum dritten Mal in die Rolle des Q in dem heiß erwarteten 007-Streifen zurück, der aufgrund der Coronavirus-Pandemie mehrere Male verschoben wurde. Und der Schauspieler deutete nun an, dass bezüglich der Handlung auch ein Netz zu früheren Bond-Filmen gespannt wird.

Ben Wishaw war sehr beeindruckt

Ben Whishaw erklärte im Interview mit der Zeitung ‘The I’: „(Es war) wirklich etwas Besonderes. Es war wirklich sehr bewegend. Es nimmt Fäden auf, die in früheren Filmen begonnen haben und bringt sie zu Ende. Ich bin gespannt, wie es sich anfühlt, diese Sache zu sehen, die wir gemacht haben, bevor diese ganze Sache passiert ist [Coronavirus-Pandemie] und das Leben komplett auf den Kopf gestellt wurde.“

Daniel Craigs letzter Auftritt als 007-Agent in „Keine Zeit zu sterben“ komt nach unzähligen Verschiebungen am 30. September 2021 in die deutschen Kinos. Hoffentlich.

Whishaw wird auch im kommenden dritten „Paddington“-Film der beliebten Titelfigur wieder seine Stimme im englischen Original leihen. (Bang/KT)