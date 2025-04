Stars ‚James Bond‘ kehrt mit jungem Star ‚zu Ursprüngen‘ zurück

Bang Showbiz | 01.04.2025, 17:00 Uhr

Das ‚James Bond‘-Franchise wird Berichten zufolge mit einem „Origins“-Film und einem „sehr jungen“ neuen Star zurückkehren, so Schauspieler Daniel Mays.

Die Suche nach einem neuen Schauspieler für die Rolle des Superspions ist nach dem Ausstieg der langjährigen Verantwortlichen Barbara Broccoli und Michael G. Wilson und der Übernahme durch Amazon MGM Studios intensiver denn je. Jetzt deuteten neue Informationen darauf hin, dass 007 massiv umgekrempelt wird – und die Figur mehrere Jahrzehnte zurückversetzt.

Das Gerücht wurde von Schauspieler Daniel Mays in die Welt gesetzt, der einige Details darüber gehört haben will, was Amazon für Bond plant. Während eines Auftritts im Podcast ‚We’re Not Getting Any Younger‘ sagte er: „Bond ist eine große Sache, und dass es zu Amazon wechselt … Ich habe ein Gerücht gehört, dass sie einen sehr jungen Schauspieler casten und zu den Ursprüngen zurückkehren werden. Sie werden es in den 60er-Jahren spielen lassen, du wirst all die Retro-Autos und solche Sachen haben – und wieder von vorne anfangen. Ich denke, das wäre irgendwie cool.“

Seitdem Daniel Craigs (57) James Bond in ‚Keine Zeit zu sterben‘ aus dem Jahr 2021 den Film-Tod gestorben war, wird fleißig nach einem neuen 007 gesucht. Kürzlich wurde bekannt, dass die Amazon Studios David Heyman – am besten bekannt für seine Arbeit an den ‚Harry Potter‘-Filmen – und ‚Spider-Man‘-Produzentin Amy Pascal ausgewählt haben, um die Verantwortung für den nächsten 007-Film zu übernehmen. In einer gemeinsamen Erklärung sagten die beiden: „James Bond ist eine der ikonischsten Figuren in der Geschichte des Kinos. Wir fühlen uns geehrt, in die Fußstapfen von Barbara Broccoli und Michael Wilson zu treten, die so viele außergewöhnliche Filme gedreht haben, und fühlen uns geehrt und aufgeregt, den Geist von Bond am Leben zu erhalten, während er sich auf sein nächstes Abenteuer begibt.“