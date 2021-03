„James Bond“-Star Pierce Brosnan geht unter die Superhelden

Pierce Brosnan bei einer Filmpremiere in Los Angeles (hub/spot)

25.03.2021 07:54 Uhr

Pierce Brosnan wird zu Dr. Fate: Der ehemalige "James Bond"-Darsteller wird die DC-Figur im Film "Black Adam" neben Dwayne Johnson verkörpern.

Er spielte schon James Bond, nun wird Pierce Brosnan (67) zum Superheld. Der Schauspieler soll in die Rolle der DC-Figur Dr. Fate schlüpfen und wird in dieser laut „The Hollywood Reporter“ neben Dwayne Johnson (48) in dem Film „Black Adam“ zu sehen sein. Dr. Fate wird demnach zudem ein Gründungsmitglied der Justice Society of America. Mit dabei sind auch Aldis Hodge (34) als Hawkman, Noah Centineo (24) als Atom Smasher und Quintessa Swindell (24) als Cyclone. Die Produktion von „Black Adam“ soll unter der Regie von Jaume Collet-Serra (47) im April beginnen.

Brosnan, der von 1995 bis 2002 viermal als James Bond zu sehen war, wird in „Black Adam“ wohl magische Kräfte haben. Kent Nelson, auch bekannt als Dr. Fate, ist der Sohn eines Archäologen, der in Zauberkunst unterwiesen wurde und einen magischen Helm besitzt. Dr. Fate ist eine der ältesten Figuren von DC, erstmals erschien sie 1940 in einem Comic.