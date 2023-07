Film James Cameron: Keine Bedenken des Zusammenspiels von KI und Hollywood

James Cameron - Alita: Battle Angel premiere 2019

Bang Showbiz | 20.07.2023

James Cameron hat keine Angst davor, dass künstliche Intelligenz Hollywood erobern könnte.

Der Einsatz von KI zur Nachbildung von Schauspielern auf der Leinwand ist einer der Hauptgründe für den aktuellen SAG-AFTRA-Streik, der die Filmindustrie zum Stillstand gebracht hat, doch der ‘Titanic’-Regisseur glaubt, dass die Technologie niemals in der Lage sein wird, ein mit menschlichen Emotionen geschriebenes Drehbuch nachzubilden.

James sagte gegenüber CTV News: „Es geht nie darum, wer das Drehbuch geschrieben hat, sondern darum, ob es eine gute Geschichte ist. Ich persönlich glaube einfach nicht, dass ein körperloser Geist, der nur wiederkäut, was andere verkörperte Geister gesagt haben – über das Leben, das sie hatten, über Liebe, über Lügen, über Angst, über Sterblichkeit – und das alles zu einem Wortsalat zusammenfügt und wiederkäut. Ich glaube nicht, dass das etwas hat, das ein Publikum bewegt.” Der Filmemacher fügte hinzu: „Warten wir 20 Jahre, und wenn eine KI einen Oscar für das beste Drehbuch gewinnt, sollten wir sie ernst nehmen.“

KI hält immer mehr Einzug in den Alltag, und Cameron wies darauf hin, dass sein Filmklassiker ‘Terminator’ aus dem Jahr 1984 die gefährliche Seite der Technologie gezeigt hat. Der 68-jährige Regisseur erklärte weiter: „Ich habe euch 1984 gewarnt, und ihr habt nicht auf mich gehört. Ich denke, die Bewaffnung der KI ist die größte Gefahr. Ich denke, dass wir mit der KI in ein nukleares Wettrüsten geraten werden, und wenn wir sie nicht bauen, werden die anderen sie mit Sicherheit bauen, und dann wird es eskalieren. Man könnte sich die KI in einem Kriegsgebiet vorstellen, wo das Ganze von Computern in einer Geschwindigkeit ausgetragen wird, in der Menschen nicht mehr eingreifen können, und man keine Möglichkeit zur Deeskalation hat.“