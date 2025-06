Film James Cameron: Pause von den ‚Avatar‘-Dreharbeiten für eine ‚The Devils‘-Filmadaption

James Cameron - Alita: Battle Angel premiere 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2025, 14:00 Uhr

James Cameron sprach darüber, dass er eine Pause von den ‚Avatar‘-Dreharbeiten einlegen wird, um an einer Filmadaption vom Roman ‚The Devils‘ zu arbeiten.

Der 70-jährige Regisseur bestätigte, dass seine eigene Produktionsfirma Lightstorm Entertainment die Rechte an Joe Abercrombies neuem Fantasy-Roman erworben habe und sie gemeinsam das Drehbuch für den neuen Film schreiben werden.

Cameron erzählte in einem Statement auf Facebook: „Ich liebe Joes Schreiben schon seit Jahren und schätze jede neue Lektüre, sowohl den epischen Zyklus der ‚First Law‘-Bücher, insbesondere ‚Best Served Cold‘ (ICH LIEBE ES!), als auch die ‚Age of Madness‘-Trilogie.“ Der Filmemacher sagte, dass es die „Frische der Welt und der Charaktere in ‚The Devils'“ gewesen sei, die ihn dazu brachte, an einer Filmadaption zu arbeiten. James verriet: „Aber die Frische der Welt und der Charaktere in ‚The Devils‘ hat mich endlich dazu gebracht, mir eines seiner Bücher zu kaufen und es gemeinsam mit ihm auf die Leinwand zu bringen. Ich kann es kaum erwarten, mich in dieses Werk zu vertiefen, während ich mit ‚Avatar: Feuer und Asche‘ abschließe.“ Der dritte ‚Avatar‘-Film wird im Dezember dieses Jahres in die Kinos kommen, ein vierter und fünfter Teil sollen für 2029 bzw. 2031 geplant sein.