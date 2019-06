James Corden fordert Michelle Obama heraus

Dienstag, 11. Juni 2019 20:13 Uhr

James Corden wird gegen Michelle Obama im Rahmen eines Völkerballspiels in der ‚The Late Late Show‘ in London antreten. Der 40-jährige Moderator kommt diesen Monat mit seiner Talkshow in die Hauptstadt Großbritanniens.

In der ersten Folge wird das amerikanische Team von der früheren First Lady der USA und Ehefrau des Ex-Präsidenten Barack Obama angeführt, das gegen das Team des Vereinigten Königreichs des Moderators antritt.

In den Teams treten Stars wie Melissa McCarthy, Benedict Cumberbatch, Harry Styles, Kate Hudson, Allison Janney, Mila Kunis, Lena Waithe, John Bradley und der Frontmann der ‚The Late Late Show‘-Band, Reggie Watts, gegeneinander an.

Quelle: instagram.com

Die ganz großen Geschütze

Das ist nur der Anfang des ganzen Spaßes, denn in einer der nächsten Folgen wird Chris Hemsworth gegen den Komiker in einem Sketch mitspielen, in dem es darum geht, wer von den beiden die beste Figur als Mitarbeiter in einem von Londons feinsten Restaurants macht.

Außerdem wird der Cast des neuen ‚X-Men‚-Films ‚Dark Phoenix‘ zu sehen sein und mit dem lustigen Briten eine Tour mit einem Bus durch London machen. Little Mix und Mumford & Sons werden die Musik beisteuern und die Talkshow wird ab Dienstag (18. Juni) auf Sky One und dem Streaming-Service NOW TV in Großbritannien und auf CBS in den USA zu sehen sein.