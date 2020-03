James Corden und Ellen DeGeneres canceln ihre Shows

Die Coronavirus-Pandemie nimmt auch ein paar weiteren großen Namen im Showbusiness die Möglichkeit, ihrem Beruf auf normalem Wege nachzugehen. Das betrifft unter anderem die US-Talkshows von Ellen DeGeneres und James Corden, die bis auf Weiteres ausgesetzt werden.

Viele Late-Night-Shows wurden bereits in den letzten Tagen voraufgezeichnet und „America’s Got Talent“ hat angekündigt, dass es dort wie in Deutschland ohne Live-Publikum weitergehen wird. Angesichts der Covid-19-Pandemie haben aber die zwei großen Namen der US-TV-Talkshow-Branche – DeGeneres und Corden – zugestimmt, die Produktion einzustellen.

Das Virus hat auch in Hollywood für Chaos gesorgt. Eine große Menge an Film- und Fernsehproduktionen wurde bereits eingestellt, um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen.

„Einen Moment innehalten“

Apple, CBS, Disney, Netflix und NBC gehören zu den großen Unternehmen, die die Produktion einiger ihrer Projekte eingestellt haben.

After much deliberation we’ve decided to suspend The Late Late Show for the time being.We really explored every option to try and put a show on for you,but right now feel the safest thing to do is to stop for a moment and take advice further down the line. Stay safe out there x x — James Corden (@JKCorden) March 13, 2020

Als Corden bekannt gab, dass die Arbeit an „The Late Late Show“ ebenfalls unterbrochen wird, twitterte er: „Nach langem Überlegen haben wir uns entschlossen, ‚The Late Late Show‘ vorerst auszusetzen. „Wir haben wirklich jede Möglichkeit geprüft, eine Show für euch zu veranstalten, aber im Moment ist es am sichersten, einen Moment innezuhalten und sich später beraten zu lassen. Bleibt sicher da draußen“

„Mir ist jetzt schon langweilig“

DeGeneres sagte, sie sei „jetzt schon gelangweilt“, da die Produktion ihrer Show ebenfalls eingestellt wurde.

Die Nachricht kommt einen Tag, nachdem die Produzenten entschieden, DeGeneres würde weiter filmen, aber ohne ein Live-Studio-Publikum. Sie gab die vollständige Aussetzung auf Twitter bekannt. DeGeneres sagte: „Hey ihr. Ich schon wieder. Nach einigen weiteren Überlegungen haben wir beschlossen, die Produktion bis zum 30. März vollständig einzustellen.

Hey there. Me again. So, after some more thought, we have decided to suspend production completely until March 30th. We just want to take every precaution to ensure that we do our part to keep everyone healthy. I love you guys, and can’t wait to come back. I’m already bored. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 13, 2020

Wir wollen einfach alle Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass alle gesund bleiben. Ich liebe euch und kann es kaum erwarten, wiederzukommen. Mir ist jetzt schon langweilig“.