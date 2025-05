Stars James Foley: Er ist im Alter von 71 Jahren gestorben

James Foley - 2018 - Fifty Shades Freed premiere - Paris - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2025, 09:00 Uhr

James Foley ist im Alter von 71 Jahren verstorben.

Der Regisseur war vor allem für Filme wie ‚Fifty Shades of Grey: Fifty Shades Darker‘ und ‚Fifty Shades Freed‘, sowie ‚Who’s That Girl‘ mit Madonna bekannt.

Am Donnerstag (8. Mai) ist jedoch bestätigt worden, dass James nach einem Kampf gegen Hirnkrebs verstorben ist. Der Presseagent des Filmemachers erklärte in einem Gespräch mit dem ‚Hollywood Reporter‘, dass Foley „Anfang dieser Woche friedlich im Schlaf gestorben“ sei, nachdem er „jahrelang gegen die Krankheit gekämpft“ hatte. Neben seiner Arbeit als Regisseur hatte James auch mit Madonna an ihren Musikvideos ‚Live to Tell‘, ‚Papa Don’t Preach‘ und ‚True Blue‘ unter dem Namen Peter Percher zusammengearbeitet. Nach seinem Abschluss an der New York University und anschließend an der USC in Los Angeles konnte der Filmemacher seine Karriere dank einer zufälligen Begegnung auf der Party einer Filmschule ankurbeln. Foley erklärte damals in einem Interview mit ‚Freak Central‘: „Gerade als er durch die Tür kam, lief mein Film. Ich werde nie wissen, ob er einfach nur höflich war oder so, aber er sagte mir, dass er ihm gefiel und so, und er wollte eine Firma gründen, die die Filme anderer Leute produzieren würde.“