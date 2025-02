Musik James Marsden hat ein Auge auf Frank Sinatra-Rolle geworfen

Bang Showbiz | 27.02.2025, 18:00 Uhr

James Marsden will die Hauptrolle in einem Frank-Sinatra-Biopic spielen.

Der 51-jährige Schauspieler hat sein Interesse bekundet, die ‚My Way‘-Ikone in einem Film zu spielen, der Jamie Foxx‘ Ray-Charles-Biopic ‚Ray‘ aus dem Jahr 2004 ähneln soll. Er betonte, dass er gerne live singen würde, wenn ein solches Projekt stattfinden würde.

In einem Interview mit der ‚Post‘ sagte Marsden: „Ein Biopic zu machen, wie es Jamie Foxx mit Ray gemacht hat, das würde ich gerne. Und du benutzt tatsächlich auch deine Gesangsstimme.“ Der ‚The Notebook‘-Star fügte hinzu, dass er es schon immer geliebt habe, „einigen der alten Schlagersänger nachzueifern“ und glaubt, dass es viele „interessante Geschichten“ in Sinatras Leben gibt, die sich gut auf die Leinwand übertragen lassen. Er sagte: „Ich habe es immer geliebt, einigen der alten Schnulzensänger nachzueifern, wie Bobby Darin, Frank Sinatra und Dean Martin. Ich dachte immer, es gäbe so viele interessante Geschichten aus Frank Sinatras Leben, die man nachspielen könnte. Und aus welchem Grund auch immer, man hat noch nie wirklich einen Film über ihn gesehen. Ich denke einfach, dass es so viele Geschichten gibt, die man über diesen Mann erzählen könnte – einige der wirklich gequälten und dunkleren Geschichten, und auch einige erhebende. Was er tat, was er erreichte. Ich habe noch nie wirklich ein Biopic über jemanden gemacht.“

Der ‚That’s Life‘-Sänger war in der Vergangenheit bereits auf der Leinwand zu sehen: Ray Liotta spielte die Rolle des Sinatra in dem Fernsehfilm ‚The Rat Pack‘ von 1998, James Russo verkörperte den Musiker in ‚Stealing Sinatra‘ (2003), Dennis Hopper spielte ihn in ‚The Night We Call It a Day‘ im Jahr 2003 und Robert Knepper verkörperte ihn in ‚My Way‘ (2012). Der ‚Fly Me to the Moon‘-Sänger fand auch seinen Weg auf den kleinen Bildschirm in der CBS-Miniserie ‚Sinatra‘ von 1992, in der Philip Casnoff den Musiker spielte. Marsden war zuletzt in ‚Sonic the Hedgehog 3‘ zu sehen, in dem er den menschlichen Komplizen des blauen Flitzers, Tom Wachowski, verkörperte.