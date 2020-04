James McAvoy: Die hier haben sein Leben gerettet

James McAvoy sprach offen darüber, dass der nationale Gesundheitsdienst von Großbritannien (NHS) sein Leben rettete, nachdem er eine hinter sich hatte, bei der wohl etwas schief gegangen sein muss.

Der ‚X-Men‘-Star spendete zuletzt aufgrund der Corona-Krise umgerechnet rund 311,800 Euro, um medizinische Schutzausrüstung für die Mitarbeiter des NHS zu sammeln.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von James Mcavoy (@jamesmcavoyrealdeal) am Mär 29, 2020 um 2:33 PDT

Er ist dankbar

Gegenüber ‚Good Morning Britain‘ erzählte James: „Der nationale Gesundheitsdienst von Großbritannien (NHS) war für mich da, seitdem ich auf der Welt bin. Im Laufe meines Lebens, für mich persönlich hat er mein Leben gerettet, was ich nicht weiter ausführen werde. Er war für meine Liebsten und meine Familie da, wisst ihr, ich würde zahlreiche Mitglieder meiner Familie nicht mehr haben und ich meine damit mir sehr nahestehende Verwandte, wenn es den NHS nicht gäbe. Und so schrecklich dieses Erlebnis auch ist, das wir derzeit alle durchmachen, zeigt es uns, wie wichtig unser Fürsorgewesen ist und wie wichtig es ist, dass wir es respektieren und diejenigen belohnen und schützen, die auf uns aufpassen.“

Der Darsteller fügte hinzu: „Ich denke, dass viele von uns in dieser ähnlichen Lage sind… In einer weniger entwickelten Gesellschaft könnten uns willkürliche alltägliche Dinge töten… Man kann eine kleine verpfuschte Operation haben, was mir passierte, und der NHS ist da, um dein Leben zu retten.“ Weswegen er operiert werden musste, hat er allerdings nicht verraten. (Bang)