So privat wie noch nie Prinzessin Kate: Darum ist ihr Video nach der Chemo so besonders Prinzessin Kate hat ihre Chemotherapie beendet: Was man auch mit einem schriftlichen Statement hätte verkünden können, nutzte der Kensington Palast für ein professionelles Video, in dem Kate und William als herzliche Eltern und verliebtes Paar zu sehen sind. Aufnahmen, die neu für die Royals sind.