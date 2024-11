Star leidet an Darmkrebs James Van Der Beek: Darum ist er auch dankbar für sein „hartes Jahr“

James Van Der Beek und seine Frau Kimberly Brook, die sich einmal mehr als sein Fels in der Brandung entpuppte. (stk/spot)

SpotOn News | 29.11.2024, 15:40 Uhr

Anfang des Monats hat "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Nun blickt er auf bewundernswerte Weise auf sein "schweres Jahr" zurück.

Ein Patentrezept, wie die schreckliche Diagnose Krebs am besten verarbeitet werden kann, gibt es nicht. Schauspieler James Van Der Beek (47), der unlängst mitteilte, an Darmkrebs erkrankt zu sein, hat einen beachtlichen Weg eingeschlagen: Zu einem Bild auf Instagram, das ihn Arm in Arm mit seiner Frau und den sechs gemeinsamen Kindern zeigt, schrieb der "Dawson's Creek"-Star: "Es war ein hartes Jahr… und ich bin für alles dankbar. Für die gigantische Neuausrichtung meines Lebens, die mir der Krebs in den Weg gestellt hat."

Was er damit meint? Natürlich sei die schwere Erkrankung ein Schock für ihn und seine Liebste gewesen. Es habe sich dadurch aber zugleich eine völlig neue Perspektive auf sich selbst und seine Mitmenschen eröffnet. So habe er zum einen "eine neue Beziehung zu meinem Körper und zu dem, was ich ihm zuführe, aufgebaut". Zum anderen sei ihm dadurch "die Gewissheit geschenkt worden, wie es sich anfühlt, Freunde zu haben, die auf eine so tiefgehende Weise für mich da sind."

Ihm komme eine selbstlose Form der Unterstützung zu, um die er sich nie zu bitten getraut hätte. Nicht nur von den Personen in seinem direkten Umfeld, sondern auch von seinen Fans, wie er weiter schreibt: "Ich bin jedem einzelnen von euch dankbar, der sich gemeldet und gute Gefühle und Gebete gesendet hat. Es kommt alles an und macht einen Unterschied."

Ihr gebührt sein größter Dank

Einer Person aber gebührt sein größter Dank: Ehefrau Kimberly, mit der er seit 2010 verheiratet ist und sechs Kinder (vier Töchter und zwei Söhne) hat. "Ich bin meiner übermenschlichen Frau dankbarer als jemals zuvor. Sie trat auf eine Weise in Erscheinung, von der ich nicht gedacht hätte, dass es möglich ist." Sie habe ihm vor Augen geführt, "was bedingungslose Liebe ist und was für eine Magie daraus entsteht".

Van Der Beek hatte am 3. November in einem Interview mit dem US-Magazin "People" bekannt gegeben, dass bei ihm Dickdarmkrebs diagnostiziert wurde. Die Krankheit machte er eigener Aussage nach öffentlich, um einer Boulevardzeitung zuvorzukommen, die offenbar davon erfahren hatte und plante, darüber zu berichten.